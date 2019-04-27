Сближая города

Мэр города Анатолий Пахомов обсудил с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным оздоровление сибиряков в Сочи. В областной центр вместе с градоначальником отправились руководители 15 предприятий санаторно-курортного комплекса, чтобы представить действующие программы отдыха и оздоровления на курорте.Как отметил Анатолий Пахомов, уже началось раннее бронирование на летний сезон, и потому стоит задача – помочь турагентствам познакомиться с отелями, маршрутами и новыми предложениями курорта.

"В презентационную кампанию мы включили информацию для крупных работодателей о снижении затрат при направлении своих работников на лечение. Это стало возможным после изменений в налоговом законодательстве. К тому же, цены у нас ниже зарубежных курортов на 20–40%", – акцентировал внимание он.

К примеру, средняя стоимость проживания на 1 июня в двухместном номере в отелях 3* в Сочи около 4600 руб., в Турции аналогичное размещение стоит порядка 5700 руб., в Греции – 6600 руб. И такая картина во всех категориях звездности. Мэр города пригласил томичей приехать в Сочи и убедиться, что здесь каждый может провести на любой вкус и кошелек. "Возможности для отдыха и оздоровления у нас практически не ограничены. Приезжайте!", – заключил он. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Сочи. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]