Связи на уровне души

Глава города Сочи Анатолий Пахомов встретился с журналистами и блогерами из Беларуси. Перед приемом в мэрии курорта представители сообщества "Друзья-Сябры" побывали в Олимпийском парке и прошлись по улицам весеннего Сочи. Белорусские гости признались, что знакомились с южной столицей России заново, ведь многие не были здесь со времен Советского Союза.

Предваряя официальную часть встречи, белорусским гостям показали фильм о том, как шла подготовка города к проведению зимней Олимпиады 2014 года, сколько было вложено средств и сил на создание курорта с современной инфраструктурой, благоустроенной городской средой, хорошей экологией и чистейшим морем. Рассказывая о достижениях, Анатолий Пахомов отметил, что многое получилось благодаря правильной мотивации местных жителей.

– Для сочинцев годы подготовки к Играм были непростыми, приходилось мириться с наличием строительной техники на дорогах, пробками, масштабным разрытием пешеходных зон, ведь нам предстояло проложить тысячи километров коммуникаций. В то же время это был период неординарных решений и подходов, стало активно развиваться волонтерское движение, появился такой термин, как "единый архитектурный облик", мы приняли Правила благоустройства и содержания городской территории со штрафными санкциями и стали приучать жителей и бизнес к их исполнению, мы создали управление административного контроля и постарались сохранить и приумножить лучшее, что осталось нам после Игр. Олимпиада 2014 года сделала Сочи хорошую рекламу, мы стали круглогодичным курортом, но это потребовало больших сил и правильной мотивации. За счет скромного бюджета мы в хорошем состоянии содержим общественные места и четыре раза в год меняем цветочное оформление курорта. Мы сделали ставку на внутренний туризм, у нас проходит свыше 300 событийных мероприятий в год, в числе которых "Новая Волна", "Формула-1", Международный фестиваль молодежи и студентов. Мы приняли около полутора миллионов гостей зимой и рассчитываем на четыре миллиона туристов летом, – сообщил гостям глава города Анатолий Пахомов.

Также мэр рассказал о пилотном проекте "Умный город" и о том, что 66 сочинских здравниц работают по программе оздоровления трудящихся.

Белорусы в свою очередь отметили, что Сочи после 2014 года действительно изменился кардинальным образом, став практически идеальным курортом, а Анатолия Пахомова назвали примером хозяйственника, у которого все всегда на месте. Отметили гости и безопасность на улицах, поинтересовавшись, как получилось добиться таких результатов, учитывая, что на курорте проживают свыше 120 национальностей. Градоначальник отметил, что в Сочи есть Совет национальных объединений, который помогает решать многие вопросы, часто в городе проводятся ярмарки национальных культур, которые проходят ярко, красочно, с самобытной кухней и танцами.

– Есть у нас и Белорусская община. У наших стран давно сложились культурные и социально-экономические отношения, это родство на уровне душ, – подчеркнул Анатолий Пахомов. – Меня тепло встречали, когда я был с визитом в Минске и, кстати, площадь Флага в Сочи появилась именно благодаря этой поездке. Я подсмотрел идею у вас, и теперь это одно из любимых мест наших жителей, особенно когда включают плоскостной фонтан. Для детишек – раздолье, а что может быть лучше детского смеха? В Минске накоплено много хороших традиций, мы дружим с белорусами и всегда рады белорусским туристам, как, впрочем, и всем остальным. Сочи – курортный город, и туризм – стержень нашей экономики, все остальное второстепенно. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]