"В субботу будет тихо-тихо... Потому что Он во Гробе. Но душа Его в это время в аду сокрушает замки и запоры. Суббота – день выхода душ из плена и ада. Это уже Пасха, хоть

и не все об этом знают..." – так говорится в проповедях для прихожан православной церкви.

А завтра праздник праздников – смысл православия. Многие сочинцы готовились к этому великому дню: соблюдали пост, убирали погосты, готовили снедь, чтобы с достоинством встретить Пасху Христову.

Многолюдно будет на Всенощном бдении в храмах города. А потом, придя домой, какое счастье собраться за семейным столом и вкусить пасочки, какую пекла бабушка в далеком детстве, и почувствовать покой и умиротворение...

Это точка опоры. "Господь же да управит сердца наши в любовь Божию и в терпение Христово", – просим мы, обращаясь к Небу... Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]