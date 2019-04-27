Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Апрель 2019  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Главная » содержание

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ
Суббота, Апрель 27, 2019 - 08:45

"В субботу будет тихо-тихо... Потому что Он во Гробе. Но душа Его в это время в аду сокрушает замки и запоры. Суббота – день выхода душ из плена и ада. Это уже Пасха, хоть
и не все об этом знают..." – так говорится в проповедях для прихожан православной церкви.
А завтра праздник праздников – смысл православия. Многие сочинцы готовились к этому великому дню: соблюдали пост, убирали погосты, готовили снедь, чтобы с достоинством встретить Пасху Христову.
Многолюдно будет на Всенощном бдении в храмах города. А потом, придя домой, какое счастье собраться за семейным столом и вкусить пасочки, какую пекла бабушка в далеком детстве, и почувствовать покой и умиротворение...
Это точка опоры. "Господь же да управит сердца наши в любовь Божию и в терпение Христово", – просим мы, обращаясь к Небу...

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи