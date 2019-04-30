ТЕПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ

Мастер участка котельных №2, №3 МУП "Сочитеплоэнерго" Иван ДОМРАЧЕВ в теплоэнергетике с 2011 года. Трудовую деятельность начинал в Башкирии слесарем по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Уфимской ТЭЦ-4. Приезд на отдых в Сочи в 2013 году стал для Ивана Александровича судьбоносным. На курорте заканчивалось олимпийское строительство, и местная теплоэнергетика нуждалась в квалифицированных кадрах. Ивану Домрачеву предложили должность мастера участка тепловых сетей Адлерской дирекции. И с августа 2013 он приступил к исполнению обязанностей на котельной № 19. – По первому образованию я строитель, – рассказывает Иван, – но с детства интересовался техникой, различными механизмами, агрегатами. Сначала обслуживал и ремонтировал в Уфе дымовые трубы на нефтеперерабатывающих заводах, параллельно получал образование в Казанском государственном энергетическом университете на факультете ТЭС-АЭС. В итоге выбрал теплоэнергетику, о чем не жалею.

– Я работал на котлах "барабан" (верхняя часть котла, где происходит преобразование и отделение насыщенного пара – прим. ред.) которые располагались на высоте 24 метра от уровня пола, – рассказывает Иван. – В этой котельной "барабан" находится на высоте 8 метров, то есть в три раза ниже. Да и специфика работы в газовых и угольных котельных отличается. Вот здесь чисто, светло, фикусы в кадках растут. В угольной котельной вы такого не увидите. Там все сотрудники как шахтеры черные. Пыль, загазованность, постоянное ощущение, что тебе не хватает воздуха.

Основной фонд сочинских котельных, как и в целом по стране, был введен в эксплуатацию более 40 лет назад. Котельную № 3, к слову, построили в 1961 году. Она обеспечивает теплом и горячей водой социальные объекты и жителей центральных улиц Сочи. Даже для человека полвека – возраст солидный, а уж для таких энергетических установок и подавно, поэтому замена устаревших котлов и насосных групп на современное энергоэффективное оборудование – одно из приоритетных направлений развития МУП "Сочитеплоэнерго". Основные работы по капитальному ремонту и замене оборудования обычно происходят после завершения отопительного сезона. В этом году в Сочи он закончился на два дня раньше. И уже 15 апреля часть котельных курорта закрылась на профилактику. Планы у предприятия масштабные. Как сообщили нам в пресс-службе МУП "СТЭ", в период подготовки к отопительному сезону 2019-2020 запланирована реконструкция пяти котельных и центрального теплового пункта "Кавказ" в Хостинском районе, а также котельной № 24; газификация котельных № 21, 25, 32,33. Кроме того, планируется капитальный ремонт (замена) 8,84 километра ветхих теплосетей, дополнительная установка 10 приборов учета на магистральных ветках теплосети и замена узлов учета газа в 23 котельных. На котельных будет проведена замена 5 и ремонт 14 котлов, ремонт 385 насосных аппаратов и теплообменников.Все это делается для улучшения гидродинамических показателей при циркуляции теплоносителя. А в конечном итоге – для обеспечения стабильной и качественной поставки тепла и горячей воды тысячам потребителей. Что касается котельной № 3, то масштабная реконструкция началась здесь в конце 2017 года. На данный момент в котельной № 3 установлены новые насосные группы, теплообменные аппараты, а также заменены трубопроводные части обвязки теплообменников и коллекторы с увеличением диаметра. По словам специалистов, замена старых кожухо-трубных теплообменников на пластинчатые агрегаты значительно сократила энергопотребление котельной. Кроме того, в котельной № 3 новое оборудование химводоподготовки. Современные натриево-катионовые фильтры обеспечивают процессы снижения агрессивности воды, что, в свою очередь, минимизирует опасность коррозии оборудования и трубопроводов.

– Этот отопительный сезон мы отработали без аварий, – рассказывает Иван Домрачев, – претензий к новому оборудованию не было. В домах сочинцев было тепло. А производить и подавать тепло потребителям – главная профессиональная обязанность теплоэнергетиков! Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]