Электричество – его любовь

Электрослесарь по ремонту распределительных устройств Сочинских электросетей Рафик Вагитов в профессии без малого четверть века. В августе исполнится 25 лет, как он пришел на предприятие и до сих пор работает в том же цеху.

– Родился я в Ташкенте, затем родители переехали в Кемерово. Там я закончил училище, работал в шахте электрослесарем, позже ушел в пароходку, – рассказал Рафик Вагитов.

В Сочи молодой специалист приехал на отдых в санаторий "Радуга" по профсоюзной путевке в 1992 году. Здесь и познакомился с будущей женой. Сыграли свадьбу, увез жену к себе на родину, но не прижилась сочинка в Сибири – холодно. Так и вернулись молодожены на юг в 1994 году.

У него лучшая в городе электромеханическая мастерская. Нуждающиеся в починке детали со всех электролиний Большого Сочи попадают прямо в его руки. На нем держалась вся олимпийская энергетическая программа. Трансформаторы, предохранители – высоковольтные и низковольтные. Все это Рафик монтировал, ремонтировал и продолжает это делать и в постолимпийском Сочи.

– Самое главное – это моя работа. Люблю электричество, трансформаторы и хочу, чтобы они всегда работали. Трансформатор не любит нагрузки на 100 процентов, тогда он быстро выходит из строя. От возросшей нагрузки горят предохранители, – говорит мой собеседник.

Прогресс не стоит на месте, рабочие профессии становятся более технологичными. Человек труда в современном мире снова в почете. Вот и в эту профессию сейчас приходит молодежь. Рафик передает молодым специалистам опыт, обеспечивая преемственность поколений. Но и сам мастер старой закалки не стесняется учиться новому, совершенствовать навыки, изучать современную техническую документацию. За высокий профессионализм в этом году он был награжден благодарственным письмом главы города. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]