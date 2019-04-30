БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ИЕРУСАЛИМА

В минувшие выходные сочинцы вместе со всем православным миром широко отметили Христово Воскресение. Торжественные богослужения по случаю всенародно любимого праздника прошли во всех храмах курорта. А корреспондент "НС" побывал в Иерусалиме, где в Страстную субботу, предшествующую Светлой Пасхе, произошло самое древнее и необъяснимое таинство в истории человечества – Схождение Благодатного Огня. Иерусалим завораживающе красив в любое время года. Смотреть на него можно часами. С возвышенности Вечный город подобен живой географической карте – на просторной панораме можно разглядеть практически все: и четко очерченный древними стенами, напоминающими пунктир, Старый Иерусалим, и словно опоясывающие исторический район современные кварталы, где за внешне неспешным ритмом жизни скрыто могучее дыхание огромного мегаполиса. Святая земля манит, поражает, заставляет иначе смотреть на давно привычные вещи и ценности. Воздействует ли на подсознание магическая сила величия его имени или это влияние непостижимого магнетизма древности, спрессованной в его пределах в многослойный исторический пласт, не знаю. Может быть, и то, и другое. Для людей верующих, приезжающих на землю Обетованную, чтобы прикоснуться к вечным столпам религии, главным руководством к действию является, прежде всего, безграничная магия духовности и веры – она здесь ощущается особенно сильно.

Став центром мировых религий, Иерусалим превратился в место паломничества миллионов людей. Мусульмане стремятся в мечеть Аль-Аксы, иудеи – к Стене Плача, христиане мечтают побывать в Храме Гроба Господня. Особый всплеск активности туристов наблюдается в Вечном городе именно в эти дни, когда православный мир отмечает Пасху – приехать в Иерусалим в пасхальную неделю считается наибольшей удачей, а возможность увидеть своими глазами схождение Благодатного Огня, которое на протяжении многих веков происходит именно в Вечном городе, рассматривается не иначе как дар свыше.

…Дорога к Храму Гроба Господня, как ни странно, начинается в Мусульманском квартале Иерусалима. От ворот святого Стефана, где некогда находился дом Понтия Пилата, согласно библейским преданиям, начинал свой путь Иисус Христос, неся тяжкий крест на Голгофу.

События скорбного пути отмечены четырнадцатью остановками, девять из них, как утверждают здесь, указаны в Евангелиях, а пять – относятся к устным преданиям, дошедшим до наших дней: первые две находятся в крепости Антония, семь – на улицах Иерусалима и последние пять – в самом Храме Гроба Господня.

– Это место знаменито во всем мире, – начинает свой неторопливый рассказ о святыне русская девушка Марина Гордеева. Она родом из Ростова-на-Дону, окончила местный университет, в свободное время подрабатывает смотрителем и экскурсоводом в Храме. Наш гид Айбек Ачмиз, житель адыгского селения Кфар-Кама, расположенного в часе езды от Вечного города, считается ее начальником – он работает, в основном, с официальными делегациями и VIP-персонами. – Вот здесь, у главного входа, видны ступеньки, которые ведут на Голгофу, где было совершено распятие Иисуса. Место, где с Христа сняли одежды, отмечено на мозаике пола внутри церкви. Три последующие остановки находятся у латинского и греческого алтарей. Они отмечают место, где Иисуса прибили гвоздями к Кресту, место, где установили Крест, и где его тело сняли с Креста. Четырнадцатая остановка – сам Гроб Господень. Вокруг него стоят церкви чуть ли не всех христианских конфессий.

Вслед за Мариной обходим это древнейшее на Земле культовое сооружение, представляющее собой внушительный архитектурный комплекс, состоящий из 49 престолов, часовен и алтарей. История Храма полна самых разных, подчас трагических страниц: он пережил несколько сильных пожаров, становился причиной религиозных войн и закулисной политической борьбы, разрушался, восстанавливался снова, неоднократно перестраивался. Рассказывают, последний раз святилище горело в самом начале 19 века. Непосредственное участие в восстановлении Храма приняла Царская Россия, заплатившая тогда почти 2,5 миллиона рублей за право ремонта и еще около двух миллионов за ремонт, поручив его греческому архитектору Комненосу.

Каждый сантиметр пространства в Храме имеет своего хозяина – территория в равной пропорции поделена между православной, армянской и католической церквями. Тут издавна заведен строжайший порядок, подчиненный жестким требованиям, малейшее нарушение которых неизбежно оборачивается конфликтами между сторонниками конфессий.

Ежегодно в пасхальную Страстную субботу Храм становится местом паломничества христиан всего мира. Сотни тысяч людей приезжают в Иерусалим в надежде лично увидеть схождение Благодатного Огня – церемонии, которая прослеживается здесь уже более двух тысяч лет и свидетельствует о победе Спасителя над Грехом и Смертью.

Очевидцы таинства утверждают, что перед тем, как огонь появится, храм начинают озарять яркие вспышки. Постепенно пространство оказывается опоясанным молниями и бликами, которые словно стекают к подножию храма и постепенно распространяются по площади среди паломников. Благодатный Огонь, появляющийся без участия человека, первые несколько минут не обжигает, поэтому люди, оказавшиеся поблизости от него, имеют редкую возможность омыть им лицо и руки.

За частицей Благодатного Огня в Иерусалим ежегодно приезжают делегации из разных государств мира. Специальным рейсом он доставляется и в Россию – сначала в Москву, а затем буквально растекается по всей стране, в том числе, конечно, и в Сочи.

Показательно и то, что божественную природу огня и таинство его появления, которое до сих пор не поддается научному объяснению, наряду с христианами признают и мусульмане, также активно участвующие в церемонии.

В минувшую Страстную Субботу благодаря прямым телевизионным трансляциям за церемонией наблюдали миллионы верующих на всех континентах, но редчайшую возможность лично принять участие в древнем обряде смогли лишь несколько десятков тысяч человек, попавших в Храм Гроба Господня и расположившихся на улицах, примыкающих к нему.

Анзор НИБО.

Сочи – Иерусалим – Сочи. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]