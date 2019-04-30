ПАТРИАРХИ ИЗ КУДЕПСТЫ

Сочи – регион удивительной флоры и мегалитов. Здесь экзоты мирно уживаются с реликтами, и чтобы оказаться среди краснокнижных растений, достаточно сойти с асфальта на грунтовую тропу, ведущую в ближайший лесок. Минут пятнадцать неспешной прогулки под пологом колхидского леса – и вот перед тобой ровесник египетских пирамид в окружении флоры, которая некогда знала динозавров!

Сказки? Отнюдь, обычная сочинская реальность, проводником в которую выступил на днях заместитель директора Сочинского национального парка доктор экологических наук Борис Туниев. Оказывается, не все сочинцы знают о Кудепстинском жертвенном камне, которому уже пять тысячелетий. Мегалит, родственный дольменам по культовому назначению, а пирамидам Древнего Египта – по возрасту создания, удивительно гармоничен и в XXI веке.

Если подняться чуть выше и уйти по тропе вправо, можно встретиться еще с одним патриархом. Тополь белый в мире не редкость – в диком виде произрастает в Северной Африке (Алжир, Марокко, Тунис, Канарские острова), практически на всей территории Европы (за исключением Скандинавии), Малой, Средней и Восточной Азии. Но тополь на территории Кудепстинского лесничества в мире такой один. Уникальным его делают размеры и возраст: зеленому патриарху около ста лет. За это время он вытянулся более чем на сорок метров в высоту, а его фестончатый ствол мы с трудом обхватили вдесятером, что позволяет предположить длину окружности порядка 15 метров.

– Можно сказать с полной уверенностью, что мы стоим возле самого крупного в мире экземпляра тополя белого. Вообще тополей известно около 90 видов, все они быстрорастущие, но при этом подвержены различным заболеваниям, по причине чего максимальный срок их жизни– 80 лет. Этому великану явно повезло, так же как и нам с вами, потому что мы имеем счастье его сейчас лицезреть, – рассказал Борис Туниев.

Эти объекты на территории Кудепстинского лесничества несомненно заслуживают того, чтобы их видели как можно больше посетителей. В настоящий момент в Сочинском национальном парке рассматривается вопрос об организации здесь нового рекреационного объекта.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]