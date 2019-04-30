ОБОШЛИСЬ НЕ ПО-СОСЕДСКИ

Сдадут ли томичи без боя позицию, гарантирующую выход в премьер-лигу напрямую, или предпримут все возможные усилия для восстановления пошатнувшегося реноме? Если не сдадут, то как будут противостоять им сочинцы, уступившие в первом круге? Вот основные вопросы, которые перед этим матчем бередили болельщицкие сердца и умы специалистов. А, в общем, игра, как предполагалось, пройдет в обоюдоострой борьбе, в которой фортуна может улыбнуться любой из соседствующих в турнирной таблице сторон. Однако хозяева закрутили такой захватывающий сюжет и так искренне, с таким огоньком и напором его исполнили, что в одночасье развенчали сомнение по поводу исхода соперничества и убедили воскликнуть: "Верю!". Верю в решимость сочинской команды ворваться в элиту отечественного футбола.

Хозяева применили своеобразную тактику с шестью полузащитниками и единственным, но самым результативным на сегодняшний день в первенстве, форвардом Барсовым. Гости же немалые силы отрядили в оборону. Но уколами соперники обменялись одновременно и скоро. У одних дело дошло до штрафного и углового, у других – до пущенного Макуриным рядом со штангой мяча. Сочинцы раз за разом проводили стремительные комбинации с короткими передачами, практически не теряя мяч, однако до разящего завершающего удара пока не доходило. А на 13-й минуте – первый голевой момент. После подачи с углового Песегов пробил головой в нижний угол ворот, но не настолько сильно, чтобы Мелихов не успел среагировать и в броске отвести угрозу. Через несколько минут уже Заболотный с трудом достал в нижнем углу мяч, пробитый метров с 10-ти Сасиным. То есть игра поначалу шла в целом на встречных курсах, но с превосходством южан, которых буквально что есть мочи подбадривали голосистые поклонники.

Сочинцы не снижали высокий темп и через полчаса после начала встречи. Сибиряки же не менее активно, внимательно и цепко, держали оборону, нередко вполне корректно применяя подкаты. Однако на 32-й минуте – снова голевой момент: Юрганов с линии вратарской площадки пробил неточно по отскочившему к нему мячу. А через 5 минут – и собственно гол. Это Барсов, получивший передачу с фланга и на мгновение опередивший защитника и вратаря, отправил мяч в сетку – 1:0. То, что забил Максим, было логично, поскольку именно он доставлял обороне наиболее существенные неприятности. Ответный же гол за считанные секунды до перерыва выглядел в соответствии с характером игры нелогично. После штрафного удара мяч неожиданно оказался у Каккоева, и он со средней дистанции пулей направил его в дальний нижний угол.

Во второй половине матча хозяева доминировали уже полностью, причем атаковали с таким рвением, энтузиазмом, словно это противостояние было в первенстве самым важным (впрочем, может, так и есть). Обе команды в полных составах часто пребывали на половине поля томичей, которые мужественно защищались, зачастую не позволяя не только как следует обработать мяч, но и принять его. Контратаки гостей были уже эпизодическими и следовали, как правило, по флангу, где проявляли усердие Мануйлов и Ставпец. На 66-й минуте арбитр удалил Барсова (неумышленный зацеп ногой вратаря). Однако, оставшись в меньшинстве, сочинцы заиграли еще азартнее и опаснее для защитных порядков. Как результат – пенальти. Песегов исполнил его с завидным хладнокровием, перехитрив голкипера, – 2:1. Наконец, партнеры бросили в прорыв, один на один с Мелиховым, вышедшего на замену Обольского, и тот технично отправил мяч в дальний угол ворот, установив итог матча. Главный тренер "Томи" Василий БАСКАКОВ:

– Поздравляю соперника с заслуженной победой. Его атаки отличались быстротой и продуманностью. Мы уступили по игре, хотя статус матча и турнирное положение команд предполагали равную борьбу. Главный тренер "Сочи" Александр ТОЧИЛИН:

– Игрой доволен; команда сражалась до конца. Мы отрываемся от 3 места, что дает чувствовать себя увереннее. Соперник был мотивирован, и мы с полной серьезностью готовились к матчу. Освежили игру замены, так как перед ними мы несколько упустили инициативу. Очень важен был первый гол Барсова, но от того, что его удалили, радости, понятно, не испытываю. Отрадно, что это не смутило ребят, и они сыграли достойно. К счастью, обошлось без травм.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]