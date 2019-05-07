С ОСОБОЙ ЗАБОТОЙ!

Заместитель главы города Анатолий Луцык поздравил участника Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы Кир Иванович Кадкин встретил гостей в отличном настроении. В преддверии праздника в его квартире был произведен ремонт: заменены входная и межкомнатные двери, напольное покрытие, приведены в порядок стены и потолок в коридоре и кухне. К слову, подобные ремонтные работы были выполнены в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны всех районов Сочи. Помимо этого, ветераны смогли поправить свое здоровье в санаториях и лечебных учреждениях курорта.

– К сожалению, ветеранов осталось очень мало, и первое, что им хочется пожелать, – это крепкого здоровья и долгих лет, потому что они – это живая память о Великой Отечественной войне, – подчеркнул первый заместитель главы города Анатолий Луцык. – Конечно же, память о тех страшных годах останется в наших сердцах навсегда, и очень важно, что ветераны принимают участие в мероприятиях, к ним приходят школьники. Это и есть наша общая забота.

Кир Иванович родился в 1924 году в Чувашии. В первый год войны он был направлен в 1-й учебный артиллерийский полк, школу младших командиров, в 1942 году – в Московское минометно-пулеметное училище. Два последних года Великой Отечественной войны прослужил в гаубичном артиллерийском полку артиллеристом инструментальной разведки.

В мирное время Кир Иванович стал преподавателем. Более 50 лет он проработал в сочинской школе №10 учителем географии, истории, астрономии и вспоминает о тех временах с нескончаемым теплом. Соб. инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]