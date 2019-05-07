Помнит сердце, не забудет никогда!..

26 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война. 13 миллионов прямых потерь… Статистики современности спорят, где потери были больше: на фронте или в тылу? 17 тысяч сочинцев ушли на фронт, около семи тысяч из них погибли в боях. Живым свидетелям и непосредственным участникам тех событий – девяносто лет и более.

О том, какова цена у этой Великой Победы, говорили в минувшие выходные на круглом столе "Связь времен и поколений". К диалогу были приглашены участники Великой Отечественной войны, боевых действий в горячих точках, председатели районных советов ветеранов, ветераны Вооруженных Сил и правоохранительных органов, представители науки, культуры, образования, общественных организаций города, школьники и молодежь.

Нет ни одной семьи на всем постсоветском пространстве, которую события тех четырех лет обошли стороной. Для каждого из нас 9 Мая – общенациональный праздник. Этот день всегда будет напоминать нам о самой страшной войне в истории человечества, о подвиге советского народа во имя мира и счастья будущих поколений.

Сочи – город-госпиталь, более 360 тысяч бойцов были излечены здесь и вернулись на фронт. Более двух тысяч солдат и офицеров, умерших от ран в сочинских госпиталях, захоронены на Мемориальном комплексе в Завокзальном микрорайоне.

– Подвиг врачей и медсестер, работавших в госпиталях Сочи, был оценен страной. Наш город награжден орденом Великой Отечественной войны первой степени. Хочу от всей души поздравить ветеранов войны и трудового фронта, вдов ветеранов с наступающим Днем Победы, – обратился к собравшимся мэр Сочи Анатолий Пахомов. – Сегодняшнее мероприятие важно не столько для ветеранов, сколько для нынешних школьников, которые присутствуют при этом диалоге поколений. Сегодня мы переживаем непростое время, становимся свидетелями многочисленных попыток переписать историю Великой Отечественной войны. Я рад, что молодежь города бережно хранит память об этом событии в истории страны.

Перед Днем Победы в Сочи прошло более 150 мероприятий патриотической направленности. Школьники и молодежь привели в порядок воинские захоронения и мемориальные обелиски, а также дошли до каждого участника Великой Отечественной войны.

– Сегодня в этом зале собрались те, кто непосредственно занимается военно-патриотическим воспитанием, инициирует встречи в школах, организует и принимает участие во всех патриотических акциях в Сочи. Историю надо знать, изучать и рассказывать. Бойцы Юнармии, юные пограничники несут добрые традиции, заложенные вами – ветеранами Великой Отечественной войны. Вы не только победили, но и подарили всем нам десятилетия мирной жизни. Теперь ваши внуки и правнуки, опираясь на ваш опыт, проявляют мужество и героизм, – поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

Когда кончилась война, в Сочи проживали 67 Героев Советского союза, сегодня их осталось всего трое. В нашем городе жил, работал и трудился наш великий современник Виталий Севастьянов, дважды герой Советского Союза. Здесь жил легендарный Герой Советского Союза Илья Сьянов, рота которого водрузила Знамя Победы над Рейхстагом.

– Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую правду о войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности ныне здравствующим инвалидам и ветеранам войны, участникам трудового фронта, узникам концлагерей, блокадникам, детям войны, – подчеркнул председатель городского совета ветеранов Николай Горбунов. – Мало того что они прошли Великую Отечественную войну, они восстанавливали город.

При участии и поддержке администрации города и Городского Собрания в Сочи по инициативе городского Совета ветеранов открыт музей имени Ильи Сьянова, проводятся "Севастьяновские чтения". Городской совет ветеранов старается, чтобы память об этих великих людях, наших современниках, сохранилась в веках. Воспитание чувства патриотизма – важнейшая тема самоопределения каждого гражданина нашей страны, всего молодого поколения россиян. Мы всегда будем помнить о прошлом и благодарить ветеранов за подаренную нам жизнь. Подготовила Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]