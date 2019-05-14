В ЭЛИТЕ – ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Сочинская футбольная команда вновь, через два десятилетия, ворвалась в группу сильнейших российских команд – в премьер-лигу! Это определилось после того как томская "Томь", идущая по пятам за командой "Сочи", в 36-м туре проиграла (0:1) "Шиннику" в Ярославле.

Сочинцы в этом туре встречались с другим фаворитом – курским "Авангардом" на его поле. На земле, где прошло одно из величайших сражений Второй мировой войны. Перед матчем собравшиеся на стадионе почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне. И началась интереснейшая, непредсказуемая спортивная борьба.

Гости начали поединок довольно осторожно, стараясь выяснить, как будет действовать соперник. А затем, отвечая на его атаки, стали проводить стремительные комбинации. На острие одной из них оказался Обольский, в последнее время блещущий результативностью. Точен был форвард и на сей раз, головой направив мяч в сетку, – 1:0.

Подбадриваемые многочисленными зрителями, куряне бросились вперед почти всем составом и сумели завладеть территориальным преимуществом; голевые моменты возникали все чаще. Логично поэтому, что перед перерывом счет сравнялся: это сделал опять-таки ударом головой полузащитник со звучной фамилией Федотов.

Во втором тайме сочинцы пытались свести превосходство соперника к минимуму, большое внимание уделяли обороне и в то же время организовывали быстрые контратаки. Игра пошла на встречных курсах, все более жесткая, как говорится, на грани фола, а иногда и за гранью. Последовали штрафные удары, предупреждения. А однажды арбитр посчитал справедливым не засчитать мяч, забитый в ворота хозяев. Те же смогли добиться успеха благодаря стараниям вышедшего на замену Руденко, который после замешательства защитников направил мяч фактически в пустые ворота. Победный для "Авангарда" результат не изменился до финального свистка.

19 мая, в предпоследнем туре, команда "Сочи" проведет заключительный матч сезона на стадионе "Фишт". Ее соперником будет "Шинник". Начало – в 16 часов.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]