Возвращение зубра

12 мая 2019 года Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику исполнилось 95 лет. В этот день на кордоне Лаура, где состоялось главное событие юбилея – открытие памятника, посвященного восстановлению популяции кавказского зубра, шел дождь. Но он не смог стать помехой празднику, на который собрались гости из многих заповедников России, природоохранных организаций и все те, кому дорога природа Кавказа, кто искренне болеет за сохранность наших лесов и гор.

Неслучайно именно скульптура зубра стала центром притяжения торжества. Сотрудникам Кавказского заповедника за долгие годы удалось почти невозможное – возродить поголовье горных зубров, истребленных в начале ХХ века. По данным учетов 2018 года около 1150 этих могучих зверей прекрасно чувствуют себя в горных заповедных кавказских лесах.

– Мы гордимся, что кавказский зубр – это уже не легенда, а реальный обитатель наших лесов. Он вернулся! Важно также, что растет не только численность популяции зубра, но также оленя, серны, тура и медведя, которые в 90-х годах прошлого века были на грани исчезновения, – рассказал собравшимся на юбилее директор заповедника Сергей Шевелев. – И все-таки самое значимое достижение почти столетней деятельности заповедника состоит в том, что нам, а это не одно поколение сотрудников, удалось сохранить первозданные ландшафты и экосистемы с действительно уникальной флорой и фауной.

Нелегкий труд сотрудников заповедника в защите и восстановлении заповедных территорий, включенных в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, отмечали и директор департамента особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ И.В.Шмаков, и депутат Законодательного Собрания Краснодарского края В.Н.Тепляков, и другие участники праздника.

Почти сто лет, с 1924 года, сотрудники заповедника, продолжая дело первых подвижников и защитников, оберегают и восстанавливают животный и растительный мир уникальной природы Западного Кавказа.

Сегодня западная часть Большого Кавказа по разнообразию флоры и фауны, их сохранности не имеет себе равных не только в Кавказском регионе, но и среди других горных районов Европы и Западной Азии.

По заповедной территории несут свои воды многочисленные реки, а особую неповторимость придают горному ландшафту более 130 живописных озер. Заповедник – колыбель всех главных рек региона. Рождаясь в ледниках и снежниках Главного Кавказского хребта, собирают по пути воды более чем 4000 рек. Реки Мзымта, Белая, Курджипс, Лаба несутся к Черному и Азовскому морям.

– Наш заповедник входит в состав международной сети биосферных резерватов, – рассказал главный научный сотрудник заповедника, доктор биологических наук Анатолий Кудактин.– Состояние биосферы зависит от того, насколько разумным будет воздействие человека на нее. Заповедник – это орган, без которого в современном мире невозможно сберечь все многообразие жизни, а Кавказский заповедник – это зеленый щит Черноморского побережья. От сохранности и благополучия заповедных территорий зависят перспективы развития Краснодарского края в целом как крупнейшего комплекса российских курортов, как продовольственной житницы и как комфортного места проживания людей.

Среди гостей юбилейного торжества были и правнуки основателя и первого директора кавказского заповедника Х.Г.Шапошникова, человека удивительной судьбы и непреклонного характера, которого не остановили ни война, ни революция, ни отказы чиновников на пути осуществления своей мечты – создания заповедной территории на Западном Кавказе.

– Мы благодарны всем, кто сегодня продолжает дело нашего прадеда, защищает и оберегает эти уникальные богатства, значит, не зря были все его старания, и тот зеленый мир, который он старался сохранить, увидят дети, внуки, и все те, кто придет за нами. Судьба распорядилась так, что место, где похоронен Христофор Георгиевич, неизвестно, но мы точно знаем, что душа его здесь, в этих горных лесах, – сказали два Алексея – два правнука Х.Г.Шапошникова, которые приехали на юбилей заповедника вместе с детьми, чтобы помнили и годились своим родом. А сотрудники заповедника решили организовать для них небольшую экспедицию в Гузерипль, к истокам 95-летней истории одного из старейших российских заповедников. Татьяна Стёпина. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]