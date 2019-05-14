Дань офицеру

В канун Дня Победы знаменательное событие прошло в Красной Поляне. В поселке под аплодисменты местных жителей был открыт бюст знаменитому полководцу, министру обороны СССР, дважды Герою Советского Союза, маршалу Андрею Гречко.

Под руководством Андрея Гречко в 1942 году советская армия успешно остановила наступление немецких войск на Кавказ. После победы в 1967 году он был назначен на пост министра обороны СССР. Как отмечали современники, он являл собой удивительный сплав талантливого военачальника и авторитетного политика.

Для краснополянцев Андрей Гречко – фигура знаковая, именно с его легкой руки началось развитие поселка и его горно-туристических возможностей. По инициативе Андрея Гречко в 60-70-е годы прошлого века в Красной Поляне были построены школа, детский сад, музей флоры и фауны, а также турбаза для военных.

Создать бронзовый монумент предложил глава Краснополянского поселкового округа Валерий Кокорев. Идею поддержали сами краснополянцы и меценаты, собравшие за 2 месяца почти 3 миллиона рублей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава города Сочи Анатолий Пахомов, депутат Государственной Думы Константин Затулин, Герой Советского Союза, генерал-майор Павел Бубенин, представители казачества, силовых структур города, а также жители Красной Поляны.

– Открытие бюста маршалу Гречко – это очередной вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, – отметил Анатолий Пахомов. – Памятник построен на народные деньги. Это говорит о том, что наши жители помнят и чтят историю своего посёлка, своего города, своей страны.

К слову, монумент легендарного Андрея Гречко стал первым памятником офицеру в Красной Поляне. Почтить память героя и возложить цветы может каждый сочинец, для удобства желающих администрация Адлерского района предусмотрела рядом с монументом парковочные места, в том числе и для инвалидов. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]