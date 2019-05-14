Человек труда. Из восьмидесяти восьми лет своей жизни уроженец аула Хаджико ветеран войны, кавалер двух орденов “Знак Почета” Керандук Индрисович Сизо более полувека

посвятил плодотворной работе в сельском хозяйстве Краснодарского края.

...– Тут я проработал почти шестнадцать лет.., – на большой цветной фотографии, снятой с вертолета, центральная усадьба совхоза "Кавказ" просматривается в мельчайших деталях – сады, фермы, лесопосадки. В глаза сразу бросается четкая, непривычная для горного Сочи геометрия улиц и дорог, такое ощущение, что здесь потрудился с линейкой в руках опытный архитектор – все продумано, каждый социальный объект расположен в шаговой доступности. – Это – школа. Рядом детский сад и клуб. А вот здесь находится контора совхоза… Экскурсию по ставшему родному хозяйству, расположенному в Мирском поселении Кавказского района, Керандук Сизо может провести с закрытыми глазами – бережно сохранил в памяти не только эту землю, политую потом тяжелого крестьянского труда, но и людей – тех, с кем работал многие годы, их детей и даже внуков. С тех пор, как он уехал отсюда, прошло почти четыре десятилетия, но местные селяне благодарно помнят и о нем.

– Несколько лет назад, мне позвонили из Кавказского района, пригласили в гости, специально прислали машину. Для чего – я узнал только на месте.., – гордо и растроганно рассказывает Керандук Индрисович. – В сельском клубе собралась масса людей. Большинство из них я знаю лично – было приятно вновь окунуться в те времена, когда мы дружно жили и работали бок о бок. В президиуме торжественного собрания – руководство района и поселения. Тут и объявили: единогласным решением местных властей и жителей мне присвоено звание "Почетный гражданин Мирского сельского поселения", и это спустя столько лет, представляете? Было очень неожиданно и, конечно, приятно. Что творилось в моей душе на тот момент – просто не передать словами…

Керандук показывает и подарок, преподнесенный ему на памятном вечере – белоснежный рушник, на котором чьими-то искусными руками золотой нитью вышито всего несколько слов: "Сизо", "Совхоз "Кавказ", "1964 – 1980 г.г.", но кто бы знал, что значит подобное внимание для него, вложившего столь сил, энергии и лет в любимое дело?

… В Кавказский район уроженец аула Хаджико Шапсугского (ныне – Лазаревского и Туапсинского) района Керандук Сизо попал далеко не сразу. После школы в 1956 году окончил Дагестанский сельхозинститут, начинал трудовую деятельность агрономом отделения зерносовхоза "Новопокровский".

– Я родился в многодетной семье, – говорит собеседник. – Отец погиб на фронте, мать была неграмотной крестьянкой, поэтому всего в жизни пришлось добиваться самому и рассчитывать только на собственные силы. Помню, еще в юности, директор Головинской школы Сули Муратович Хлечас посоветовал мне выбрать профессию хлебороба, посвятить себя работе в сельском хозяйстве. Я прислушался к словам уважаемого человека и ни разу не пожалел о своем выборе. У меня были навыки тяжелого труда – в годы войны работал в тылу, помогая старшим односельчанам, с детства привык к земле, садоводству, знал, насколько тяжело дается крестьянский хлеб.

В 1957 году Сизо стал первым секретарем райкома комсомола Новопокровского района. Через пару лет был назначен главным агрономом совхоза "Уманский" Ленинградского района, еще два года спустя возглавил это хозяйство.

– В 1964 году мне предложили новое место работы – должность директора совхоза "Кавказ", – рассказывает Керандук Индрисович. – Знакомые отговаривали: зачем тебе это убыточное сельхозпредприятие, намучаешься: все в упадке, людям месяцами зарплату не дают. Но я принял твердое решение и поехал в Кавказский район, ставший большой частью моей жизни и трудовой биографии.

Приняв "Кавказ" в апреле 1964, календарный год Сизо и его совхоз закончили с прибылью в полмиллиона рублей – неслыханный успех по тем временам! А в 70-е годы это хозяйство и вовсе стало одним из лучших в крае.

– Благодаря передовым показателям и набранным темпам – в "Кавказе" работали почти две тысячи человек, мы обрабатывали 15,2 тысячи гектаров пашни, а поголовье крупного рогатого скота насчитывало более 6,5 тысячи животных, из них – почти 2,5 тысячи дойных коров – совхоз зарабатывал серьезные средства, вкладывал их в развитие. Мы строили дороги, школы, детские сады, больницы, клубы, спортивные объекты, принимали участие во всесоюзных выставках. Давалось это тяжким трудом, но мы знали, что работаем не столько для себя, сколько для будущих поколений, а это, согласитесь, лучший стимул для развития и движения вперед.

В 1980-м Сизо, отличавшийся высоким профессионализмом, твердым характером и принципиальностью, возглавил подсобное хозяйство санатория "Салют" Управления здравоохранения МВД СССР в Сочи. В конце того же года стал директором подсобного сельского хозяйства "Якорная Щель". В 1983-м в его трудовой книжке появилась новая запись: "Назначен директором совхоза "Южные культуры" Адлерского района". Здесь наш земляк проработал более десяти лет, до ухода на заслуженный отдых в 1995 году, сделав немало для развития города-курорта.

Сегодня ветеран войны и труда, кавалер двух орденов "Знак Почета", еще десятка разного рода правительственных и ведомственных наград, почетных грамот и благодарственных писем Керандук Сизо ведет размеренную жизнь пенсионера. Живет в Адлере. Вместе с супругой, уроженкой аула Тхагапш Светланой Масхудовной Тешевой, они вырастили сына Керима, а также двух дочерей, Фатиму и Тамару, дали им образование и путевку в самостоятельную жизнь. Наступил черед целиком посвятить себя любимым внукам и правнукам. Сизо давно разменял девятый десяток, но и в свои преклонные годы не собирается жить одними только воспоминаниями.

– Еще в детстве отец говорил мне: хочешь чего-то добиться и стать настоящим человеком – научись уважать людей, – подчеркивает Керандук Сизо. – Я всегда с глубочайшим почтением относился к Человеку Труда, независимо от его профессии и специальности, и люди всегда отвечали мне тем же. Куда бы ни забрасывала судьба, какие бы сложные и серьезные задачи мне ни приходилось решать, я знал: люди, работающие рядом, не подведут. С такими и в разведку можно идти, и сельское хозяйство поднимать! Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]