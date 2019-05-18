Без прошлого нет настоящего

В Сочи открылось местное отделение "Российского военно-исторического общества". На первое заседание были приглашены 47 человек: депутаты Городского Собрания Сочи, представители городской администрации, общественные деятели – те, на кого в ближайший год будет возложена миссия подготовки курорта к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Активисты получили членские билеты и выбрали председателя отделения. Им стал председатель контрольно-счетной палаты г. Сочи Владимир Астафьев. Сопредседателем был избран заместитель главы города Анатолий Луцык.

Российское военно-историческое общество было образовано в 2012 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и считается продолжателем существовавшего в 1907 – 1914 годах Императорского Русского военно-исторического общества.

В настоящий момент оно насчитывает 84 региональных и 158 – муниципальных отделений, занимающихся поисковой работой, а также популяризацией военной службы, воспитанием патриотизма и изучением истории родного города, села или района.

Кроме того, в числе направлений работы общества – организация исторических фестивалей и развитие военного-исторического туризма.

Аналогичной деятельностью предстоит заниматься и сочинцам. Примечательно, что сочинское отделение стало первым, имеющим собственный юридический адрес.

– Несмотря на то, что Сочи недавно отпраздновал 9 Мая, первой и главной нашей задачей станет подготовка к великой дате – 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которую Россия отметит в 2020 году, – подчеркнул избранный председатель сочинской организации "Российского военно-исторического общества" Владимир Астафьев. Соб.ифн. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]