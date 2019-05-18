В ЯБЛОЧКО!

В Сочи прошла презентация чемпионата мира по практической стрельбе из пневматического пистолета Action Air. Грандиозное спортивное событие состоится на курорте в апреле 2021 года. Ожидается, что в нем примут участие около 1500 спортсменов из 30 стран.

Право на проведение чемпионата мира именно в Сочи Россия выиграла в прошлом году, обойдя 20 стран-претенденток. Как сообщил на пресс-подходе президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин, когда увидели презентационный ролик с красотами города, с его гостеприимством, с великолепно развитой инфраструктурой, спортивными объектами, с безукоризненно чистыми набережными, скверами, парками, решение было однозначным – чемпионату мира быть в Сочи! Судя по приему, который нам оказан, можно не сомневаться, что все пройдет на высшем уровне. Сочи действительно столица спорта.

Практическая стрельба – один из наиболее развивающихся видов спорта. Зародилась она в Калифорнии в начале 50-х годов прошлого века, а официально была оформлена в 1976 году на Международной конференции по пистолетному спорту в Колумбии, штат Миссури. Тогда же была официально зарегистрирована Международная конфедерация практической стрельбы (IPSC) и сформулирована ее идеология – продвижение, поддержка, совершенствование и развитие практической стрельбы для безопасного и квалифицированного использования стрелкового оружия добропорядочными гражданами.

Сегодня конфедерация объединяет 102 страны-участницы и более 300 тысяч индивидуальных членов по всему миру. Россия вступила в Международную конфедерацию практической стрельбы (IPSC) в 1999 году на Ассамблее в филиппинском городе Себу. В этом же году состоялся первый чемпионат России по практической стрельбе из пистолета, а в 2000 году было основано Российское отделение Международной конфедерации практической стрельбы. На сегодняшний день более 30 000 человек активно занимаются практической стрельбой в 150 стрелковых клубах, расположенных в 77 регионах России.

Практическая стрельба из пневматического пистолета – Action Air – для России дисциплина новая. Но уже принесла нашей стране золотые медали, в частности, на последнем чемпионате мира 2018 года в Гонконге. Пневматические пистолеты не являются оружием. Их можно транспортировать на законных основаниях, вывозить на соревнования и тренировки. Главное – иметь сертификат, подтверждающий, что мощность оружия менее 2 Дж и оно пневматическое. Еще один факт в пользу данного вида спорта – мобильность. Для занятий не требуется специально оборудованное помещение: подойдёт любой спортивный зал. Для удобства Федерация практической стрельбы даже разработала концепцию квадротиров – сборно-разборных конструкций круглогодичного использования, которые можно устанавливать в любом месте.

Что касается непосредственной подготовки к Чемпионату мира в 2021 году, то в мае 2019 года Федерация практической стрельбы России официально запустит на курорте работу офиса и сформирует организационный штаб.

Первое же знакомство прошло на ура! Сочинцы продемонстрировали свое радушие, устроив на площади Флага флешмоб в поддержку Action Air-2021, а спортсмены Федерации практической стрельбы России – чемпионы страны и мира передали Музею спортивной славы города Сочи кубки, вымпелы и другие трофеи, завоеванные на престижных соревнованиях.

– Мы находимся на пороге замечательных событий, – отметил глава города Сочи Анатолий Пахомов, открывая презентацию чемпионата. – Принимаем эстафету у Гонконга. Подготовка к чемпионату требует серьезного отношения к вопросам обеспечения безопасности, сервисам медицины, транспорта, набору и обучению волонтёров. Сочи готов поделиться своим опытом по всем направлениям. Мы уже не можем жить без соревнований, событий международного уровня. Каждое из них оставляет наследие в виде спортивных сооружений, активности и мотивации нашей молодежи к занятиям спортом. Чемпионат мира по практической стрельбе из пневматического пистолета – это, прежде всего, военно-патриотическое воспитание наших юношей и девушек. Я уверен, что навыки практической стрельбы нужны каждому молодому человеку, чтобы наши юноши и девушки могли не только умело стрелять, но и в любой момент могли встать на защиту нашей Родины.

"Скорость, мощность и точность" – таков девиз Федерации практической стрельбы России.

– Action Air – стрельба из пневматического оружия – делает акцент на развитие у детей любви к спорту, к активному образу жизни, чтобы из пневматического пистолета они затем по желанию могли перейти в реальную пулевую стрельбу, – рассказывает Михаил Гущин. – Наши идеи популяризирует Герой России, президент ассоциации "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк – легенда спецназа. В 2018 году на первом чемпионате мира в Гонконге мы завоевали 6 медалей, из которых 3 – золотые. Так что у нас есть все шансы показать достойный результат в Сочи. Но даже если участвующие дети не станут чемпионами, наша главная цель – научить их безопасному обращению с оружием.

Посетив Музей спортивной славы, спортсмены отправились в парк "Ривьера", где на аллее Славы в честь будущего чемпионата президент ассоциации "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк высадил памятную магнолию. Там же сочинские спортсмены провели открытые тренировки по футболу, боксу, фехтованию, тхэквондо, каратэ, дзюдо и самбо. А члены сборной России по практической стрельбе, громко заявившие о себе на предыдущем чемпионате мира по Action Аir-2018 в Гонконге: Максим Котляр и Полина Рунова выполнили упражнения c пневматическим оружием на специально оборудованной площадке. Глядя на то, с какой ловкостью Максим и Полина попадают в яблочко, в успех нашей сборной на чемпионате Сочи охотно верится.

К слову, в этот день проверить свою меткость и поразить мишени мог любой желающий. Сделал выстрел из пневматического пистолета и мэр курорта Анатолий Пахомов. Подготовка к чемпионату мира по практической стрельбе из пневматического пистолета Action Air-2021 началась! Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]