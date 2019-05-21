РИСОВАТЬ ОТ ДУШИ

Для того чтобы работать с детьми, нужно иметь особый склад характера: уметь передавать не только свои знания, но и быть терпимым, уметь заинтересовать, делиться эмоциями и, самое главное, – любить детей. К такому учителю ребята на занятия бегут с удовольствием, жадно впитывая все, чему их учит педагог.

Преподаватель рисования детской школы искусств №1 Марина Чирва, чей педагогический стаж давно перевалил за 25 лет, в самом начале своего профессионального пути даже не подозревала, что станет учителем. Но жизнь все расставила по своим местам.

-Сколько помню себя, рисовать любила всегда. А мой рисунок "Хоровод вокруг берез" печатался в детском журнале "Веселые картинки", – вспоминает Марина Викторовна. – Папа был художником, мама – музработником, и я всегда боялась её обидеть, если скажу, что рисование мне нравится больше занятий в музыкальной школе. Но в 4 классе вместе с подругой сами пошли и записались в художественную школу. Сейчас смешно вспоминать, но мы беседовали с директором. Так и началась моя "художественная" жизнь.

Занятия музыкой пришлось оставить, а обучение в художественной школе только подтвердило правильность выбранного пути. И по окончании школы поступила в Краснодарское художественное училище на художника-оформителя. Предложение вести уроки рисования возникло неожиданно, когда, переехав всей семьей в Москву, Марина Чирва устраивала детей в общеобразовательную школу. Затем был переезд в Саратов и там уже сомнений, где искать работу, не возникло,– конечно, в школе. За 6 лет прошла путь до учителя высшей категории. Но главное, считает педагог, – это не категории, а то, что именно в это время стала понимать детей. Им открылось сердце.

– Мне легко с детьми, наверное, это еще и потому, что я себя помню ребенком, – поясняет учитель. – Всегда стараюсь понять их эмоции, поведение. Представить, что они чувствуют в той или иной ситуации. Беда взрослых в том, что они забывают, каково это – быть детьми. Не помнят, что они чувствовали, как они воспринимали мир. Из-за этого возникают проблемы в общении.

Со своими учениками Марина Викторовна может быть и строгой, и требовательной, но на ее уроках дети всегда много говорят с учителем, и это помогает понять друг друга. Да и занятия ее очень часто напоминают театральное действо, когда педагог вместо монотонного пересказа биографии художника приводит интересные, малоизвестные факты из жизни, истории, связанные с созданием знаменитых картин.

В Сочи Марина Чирва живет и работает с 2000 года. Первое время после переезда было сложно, помимо преподавания в школе искусств, бралась за любые подработки: и сувениры расписывала, и сувенирные венички вязала, и изделия из ракушек клеила. А потом предложили помочь сделать ростовых кукол для городского мероприятия. Спустя время – декорации. И так в жизни Марины Викторовны появился еще один этап, когда она стала едва ли не самым востребованным в Сочи декоратором, оформляющим крупные городские праздники.

Ее фантазия разворачивается широко. Ее рука коснулась и многочисленных декораций сцены и фойе Зимнего театра, и оформления спектаклей кукольного театра "Саквояж", фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья "Хрустальный петушок", мемориалов ко Дню Победы и многого другого.

Сейчас рабочее место Марины Чирва снова заполнено набросками и эскизами. Она работает над оформлением нескольких машин, которые будут открывать карнавальное шествие, посвященное началу курортного сезона в Сочи.

Стороннему наблюдателю такая работа может показаться простой. Но это только на первый взгляд: миссия художника-оформителя не заканчивается созданием эскизов. Кроме рисунков, уже в начале работы идут сложные технические расчеты, которые впоследствии помогают при монтаже декораций. В случае с карнавалом важно не только оформить конструкцию красиво, но и так, чтобы декорации не мешали обзору водителя, не повредили автомобиль.

– Разбираться в технических тонкостях было интересно с детства, – улыбается декоратор. – Если дома что-то ломалось, то я непременно разбирала и изучала внутреннее устройство. Наверное, поэтому мне не сложно понять, какие материалы использовать при создании декораций, да еще и так, чтобы это технически было интересно, прослужило и после праздника.

* * *

Чем художники отличаются от обывателей? Они не просто смотрят, они видят, – уверена Марина Чирва. – Изучают, анализируют, стараются предусмотреть все нюансы, детали, оттенки, тона. Они по-другому смотрят на мир. Наверное, потому он всегда для них прекрасен. Даже в самые сложные моменты жизни. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]