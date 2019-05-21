СЧАСТЬЕ РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ

Семья – одна из важнейших ценностей в жизни каждого человека. И чем крепче и счастливее семья, тем здоровее и сильнее наше общество.

15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. В стране проходят многочисленные мероприятия, цель которых – поднять статус семьи, обратить внимание общества на необходимость помогать семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Лазаревском реабилитационном центре отметили праздник "Мы – одна семья", посвященный этой дате. Мероприятие прошло в большом и дружном кругу. Дети, родители, сотрудники хоть и ненадолго, забыли о своих делах и проблемах и окунулись в атмосферу веселья, оценили возможности и таланты своих мальчишек и девчонок. Дети очень волновались, ведь для кого-то это было первое публичное выступление: "Вдруг не понравится маме, вдруг не справлюсь…". Доброжелательность и поддержка зала помогли расслабиться и показать свои способности. Энергичный задорный танец "Мы маленькие дети" вызвал восторг и бурные аплодисменты. И пусть исполнительский уровень не достаточно высокий, ценно позитивное настроение, которое получили зрители. В веселых и творческих конкурсах участвовали все. Семьи проявили сплоченность, находчивость, что вызывало у детей гордость за своих родителей.

Закончился праздник русским народным танцем – хороводом, в котором приняли участие взрослые и дети разных национальностей: русские, армяне, адыгейцы, украинцы. Получилась большая многонациональная семья, в которой всем было комфортно и тепло от общения друг с другом.

В подарок семье дети изготовили из бумаги "птицу счастья". Каждая работа получилась оригинальной и неповторимой.

Все участники были награждены грамотами, а воспитанники получили медали за творческие успехи.

Совместные детские праздники укрепляют семейные отношения, закаляют чувства. Самое дорогое – это семья, и каждая семья обязательно должна быть счастливой, только рецепт счастья у каждой свой.

Любовь ПТАШНИК, социальный педагог. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]