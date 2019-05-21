РЕЖИМ ПОКА ЩАДЯЩИЙ

Щадящий – для фаворитов нынешнего чемпионата Сочи по футболу, где участники провели по три-четыре матча. Дело в том, что первая шестерка команд (за исключением "Медика") пока встречается в основном с теми, кто занимает в турнирной таблице места с седьмого по двенадцатое, последнее. Группу фаворитов составляют "Адлер", "Кичмай", СШ №10 (спортивная школа), "Адлер-09", "Медик" и "Трактор".

Особое внимание привлекает команда СШ №10 – дебютант чемпионата. Интересно, что другая команда этой школы представляет ее в первой лиге чемпионата Краснодарского края. Будем надеяться, что в СШ №10 вырастет пополнение для профессиональной команды "Сочи", в которой, увы, не играет ни один местный футболист (А.Калайджян – в запасе). А пока ученики спортшколы довольно резво провели первые поединки чемпионата города, одержав три крупные победы при одном поражении (0:3) от "Алании". В результате – третье место. Столько же очков, девять, набрал "Кичмай", но после трех матчей, и занимает вторую позицию. Как и СШ №10, "Кичмай" еще не встречался с коллективами из верхней шестерки.

С места в карьер бросился только "Медик", уже трижды сыгравший с фаворитами. И не уступивший ни разу. С лидирующим "Адлером", набравшим 10 очков, и "Адлером-09" он сыграл вничью (1:1, 2:2), а над "Трактором" взял верх – 2:0. По одному мячу забили друг другу "Адлер-09" и "Трактор". Как видим, из четырех матчей, проведенных между собой первыми шестью командами, три завершились ничейным исходом, что, естественно, свидетельствует о примерном на сегодняшний день равенстве сил и обещает напряженную борьбу в будущем.

Что касается отстающих, а это "Кристалл", "Алания", ДФК "Жемчужина", "Интернационал", "Жемчужина" и "Источник", то им на старте выпали серьезнейшие испытания в поединках с ведущими коллективами. Как говорится, под каток попали "Интернационал" и "Жемчужина", не взявшие у фаворитов ни одного очка в восьми встречах и пропустившие в них 59 мячей. Между собой аутсайдеры провели только три матча из двадцати двух, проведенных в чемпионате. И все три – с участием "Кристалла", сыгравшего с "Аланией" (2:2), ДФК "Жемчужина" (3:4) и "Источником" (16:0). Закономерно, что "Кристалл" занимает пока место более высокое по сравнению с остальными неудачниками – седьмое. Однако его ближайшие преследователи "Алания" и ДФК "Жемчужина" сыграли на один матч меньше и уже вовсю стараются не выглядеть мальчиками для битья.

Стало быть, в ближайшее время сочинских болельщиков ожидают все более захватывающие футбольные баталии не только на профессиональном уровне, но и на любительском.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]