0:0 – В ПОЛЬЗУ ВРАТАРЕЙ

"Сочи" – "Шинник" (Ярославль) – 0:0.

Удары (в створ ворот): 10 (4) – 4 (2).

Голевые моменты: 2 – 1.

19 мая. Сочи. Стадион "Фишт". 6320 зрителей (вмещает 44 287). – Какую игру в очередном матче демонстрирует команда после того, как стало известно, что главная задача на сезон выполнена? – задался вопросом 10-кратный чемпион Сочи по футболу Шалико Пруидзе и сам себе ответил:

– Думаю, тут только два варианта. Либо она благодушествует, почивая на лаврах и устраивая вместо состязания спектакль, либо, наоборот, перед своими все более многочисленными почитателями стремится показать игру, достойную этой задачи-максимум.

Оправдался второй выдвинутый ветераном вариант. Что прежде всего соответствует принципам наставника "Сочи" Александра Точилина. Едва он вышел перед матчем к бровке поля, как с трибуны раздались возгласы: "Спасибо! Спасибо!". Он их заслужил. Как бы ни сложилась его дальнейшая спортивная судьба, бесспорно одно: этот молодой, талантливый тренер с бойцовским, но не броским характером уже оставил яркий след в новейшей истории сочинского футбола.

А через минуту болельщики скандировали всей команде: "Спа-си-бо!". И она после стартового свистка сразу устремилась вперед. Особое и вполне понятное вдохновение проявляли те, кто до этого не часто появлялся в составе: Альфред, Маргасов, Миладинович. Их действия координировал опытнейший Касаев, успевавший оказываться и на острие атаки. На 15-й минуте последовал первый опасный удар по воротам гостей после вихревого прохода нигерийского легионера Альфреда – мяч в полуметре от дальней штанги улетел в сторону фотокорреспондентов.

Ярославцы противопоставляли сопернику довольно жесткий прессинг и инициативу не уступали, то и дело бросаясь в атаку по флангам, где выделялся напористостью Самойлов, без раздумий вступавший в самые рискованные единоборства.

Хозяева поддерживали высокий темп и в то же время старались не ошибаться в передачах. Но ворваться в чужую штрафную долгое время не позволяли расторопные и цепкие защитники. Наконец, на 28-й минуте с линии вратарской пробил головой тот же Альфред, однако ориентацию, при этом, похоже, потерял, и мяч покатился вдоль лицевой линии. Тут же выход один на один с голкипером получился у Горбунова – Яшин в классическом стиле своего великого тёзки самоотверженным броском в ноги ликвидировал голевую угрозу. И сочинцы, словно очарованные, в активности приутихли.

С начала второй половины встречи у гостей вместо защитника Магадиева и полузащитника Деобальда на поле вышли нападающие Низамутдинов и Гелоян, что сделало атаки "Шинника" более опасными. Однако до голевых ситуаций дело все-таки не доходило. Атаки же хозяев после нескольких замен в их состве стали гораздо острее и почти всегда завершались прицельными, нередко неожиданными, из-за пределов штрафной площади, ударами.

Но вот, как гром среди пасмурного над "Фиштом" неба, – искрометный рывок по правому крылу Самойлова, выверенный прострел на Дроздова, и удар того в упор головой. Солдатенко, сменивший на посту номер 1 доселе незаменимого Заболотного, проявил мгновенную реакцию и перевел мяч на угловой. Это, кстати, был первый точный удар гостей по воротам, ставший и голевым моментом. А на 87-й минуте снова Дроздов хлестко пробил низом сходу метров с 8-ми – и опять Солдатенко выручил команду, моментально успев сложиться. Судья добавил 4 минуты, в течение которых сочинцы не подпускали ярославцев к своей штрафной площади и раз за разом проводили острые атаки. И буквально на последней секунде матча со средней дистанции в нижний угол ворот пробил Бурмистров – Яшин и в этот критический момент сумел дотянуться до мяча…

А благодушие, о котором упомянуто вначале, выразилось разве что в корректности футболистов, причем, с обеих сторон. (Нарушения, повлекшие предупреждения, умышленными не были).

В заключение на олимпийской арене состоялась церемония приветствия команде "Сочи" Российской премьер-лиги, футболисты благодарили зрителей за поддержку, музыкальный фон создавала вокально-инструментальная группа из Краснодара, а на изумрудный газон прыскал мелкий дождик – примета, утверждают, способствующая успешной дороге. Теперь уже скоро – в экстремальных условиях среди сильнейших команд страны. Главный тренер "Шинника" Александр ПОБЕГАЛОВ:

– "Сочи" можно поздравить, но мы хотели ее победить. Переживаем, что не смогли переиграть лидера, ведь предпосылки к этому были. Догадывались, что соперник пойдет на ротацию состава, даст поиграть запасникам. Это, однако, был сильный ход – дебютанты старались доказать способность на многое. Хотя в механизме у сочинцев, возможно, что-то разладилось, и забить не удалось. У нас же задуманное долгое время не получалось, и только в концовке мы заиграли в свою полную силу. Главный тренер "Сочи" Александр ТОЧИЛИН:

– Игра прошла на равных. Счет, стало быть, закономерный. Ни та, ни другая сторона не заслуживала поражения. Справедливо, что так и произошло. В атаке команды приложили максимум старания, но его одного, разумеется, недостаточно. Где-то и не повезло.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]