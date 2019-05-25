ВЕЛИКИЙ СВЯТОРУССКИЙ НАШ ЯЗЫК

В литературно-мемориальном музее Н.Островского прошел интерактивный праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. День памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, известный широкой публике как День славянской письменности, приходится на 24 мая. По традиции накануне памятной даты сотрудники музея устраивают для сочинских школьников тематические мероприятия, на которых рассказывают о самобытной культуре славян. В этом году в числе приглашенных гостей был протодьякон, клирик Собора Архистратига Архангела Михаила, председатель совета по культуре Сочинской епархии, отец Андрей, который рассказал ребятам о жизни святых и о миссии просветительства, которую они несли миру.

Сотрудники же музея устроили для ребят школу с уроками письма, истории и веселыми переменками. Мальчишки и девчонки учили старославянскую азбуку, писали настоящими перьями, разглядывали древние книги и походные чернильницы, ели кашу из горшочка и даже стояли на горохе, ведь в старину тех, кто не желал постигать азы науки или слушал учителя недостаточно внимательно, наказывали.

Кроме того, участники праздника узнали смысл фразы "Прочесть от корки до корки", откуда пошло название "перочинный нож" и для чего в старину гимназисты носили с собой восковые дощечки.

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]