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ОДА РОДИНЕ В КРАСКАХ

ОДА РОДИНЕ В КРАСКАХ
Суббота, Май 25, 2019 - 07:59

В артмедиацентре "Родина" состоялось открытие персональной выставки Станислава Сопикова "На просторах Родины".
Художник родился в Красноярске, но его детство и юность прошли в Сочи, где он окончил художественную школу. Далее свое образование Станислав Сопиков продолжал в Московской средней художественной школе им.Сурикова, а в 1987 году получил диплом об окончании Красноярского художественного института.
Основой его творчества является изучение жизни, натуры, совершенствование изобразительного мастерства от картины к картине. Какие-то произведения больше удовлетворяют автора, какие-то – менее, но в каждом из них творческий поиск и кропотливый труд влюбленного в искусство художника-реалиста.
Большое место в работах художника занимают портретные и бытовые зарисовки. Особое внимание уделяется пейзажу. В многочисленных этюдах, выполненных в самых разных техниках (масле, акварели, пастели, карандаше, туши), художник запечатлел поэтичные уголки Родины.
Картины мастера находятся в галереях и частных собраниях России, Франции, Германии, Японии, Финляндии, Польши и США, а также в Сочинском художественном музее.
Ольга КРУГЛОВА.

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