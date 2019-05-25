ОДА РОДИНЕ В КРАСКАХ

В артмедиацентре "Родина" состоялось открытие персональной выставки Станислава Сопикова "На просторах Родины".

Художник родился в Красноярске, но его детство и юность прошли в Сочи, где он окончил художественную школу. Далее свое образование Станислав Сопиков продолжал в Московской средней художественной школе им.Сурикова, а в 1987 году получил диплом об окончании Красноярского художественного института.

Основой его творчества является изучение жизни, натуры, совершенствование изобразительного мастерства от картины к картине. Какие-то произведения больше удовлетворяют автора, какие-то – менее, но в каждом из них творческий поиск и кропотливый труд влюбленного в искусство художника-реалиста.

Большое место в работах художника занимают портретные и бытовые зарисовки. Особое внимание уделяется пейзажу. В многочисленных этюдах, выполненных в самых разных техниках (масле, акварели, пастели, карандаше, туши), художник запечатлел поэтичные уголки Родины.

Картины мастера находятся в галереях и частных собраниях России, Франции, Германии, Японии, Финляндии, Польши и США, а также в Сочинском художественном музее.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]