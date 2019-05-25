АДЛЕРЦЫ ВО ГЛАВЕ ГОНКИ

В то время как команда "Сочи" сегодня проводит заключительный матч сезона и начинает готовиться к чемпионату премьер-лиги, участники чемпионата Сочи по футболу только берут разбег, сыграв по четыре-пять матчей.

Примечательно то, что в последние годы в этих городских соревнованиях доминируют адлерские команды, отличающиеся высокой дисциплиной, ответственным настроем буквально на каждый поединок и, как следствие, стабильно успешными результатами. Вот и на старте нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляют представители южного фланга олимпийского курорта – "Адлер-09", "Медик", у которых по одиннадцать очков, и "Трактор", имеющий на одно очко меньше. Они уже по разу сыграли друг с другом. "Медик" в этих принципиальных встречах набрал четыре очка, "Адлер-09" – два, "Трактор" – одно. В матчах с отстающими, как и ожидалось, неприятностей у лидеров не случилось, аутсайдеры были разгромлены.

Четвертое место занимает дебютант – команда спортивной школы №10. Занимает в основном благодаря рекордному на сегодняшний день результату – 18:2 в поединке с замыкающей таблицу "Жемчужиной". А вот ни с одним из пятерки фаворитов школьники пока не встречались, так что о силе дебютанта можно будет судить позже.

Практически вровень с ведущим квартетом идут неоднократный чемпион Сочи "Адлер" и неоднократный призер "Кичмай". Но очки им пока даются с большим трудом. По разу пришлось испытать и горечь поражения. "Кичмай", взявший с минимальным (2:1) счетом верх над идущей седьмой "Аланией", уступил (1:3) "Медику". "Адлер" поделил (1:1) с "Медиком" очки, но угодил (1:2) под "Трактор". Заметим, кстати, что на острие атаки "Кичмая" Байзет Хахо, забивший 10 мячей (вся команда провела 16) и возглавляющий список бомбардиров.

Явные аутсайдеры – "Интернационал" и "Жемчужина". Что касается ДФК "Жемчужина", "Кристалла" и "Алании", то они пытаются приблизиться к фаворитам, однако матчи с их участием нередко носят непредсказуемый характер. К примеру, ДФК "Жемчужина" взяла (4:3) три очка у "Кристалла", почти на равных (0:1) сражалась с "Трактором", но, словно стараниями Хоттабыча внезапно подхватив эпидемию кори, пропустила 15 (!) безответных мячей от "Медика".

Тем не менее, впереди – лето, а с ним – решающие матчи.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]