ВСЁ БУДЕТ ЧЁТКО!

С 3 июня Сочи, как и весь Краснодарский край, переходит на цифровое телевизионное вещание Шоу аэростатов, символизирующее развитие и внедрение современных цифровых технологий, прошло в конце прошлой недели в Олимпийском парке. Медальная площадь парка на один вечер превратилась в место паломничества горожан и гостей курорта – полюбоваться на воздушные шары, которые парили в небе, приехали более 15 тысяч человек.

Всего в Олимпийском парке было запущено 20 ярких воздушных шаров – по числу телеканалов, доступных россиянам после перехода на цифровое вещание. Буквально через несколько дней, 3 июня, на "цифру" переходят Краснодарский край и еще 35 регионов страны.

– Очень символично, что такой праздник провели именно в Сочи, на знаковом месте для всей страны – Медальной площади, – подчеркнул глава города Анатолий Пахомов. – Здесь наши спортсмены в 2014 году получали свои награды. Самые значимые мероприятия для России проводятся именно здесь.

Чтобы переход на цифровое вещание прошел легко и комфортно, с населением работают волонтеры, которые консультируют горожан по телефонам горячей линии и выезжают на место помочь настроить оборудование. Как отметил руководитель краевого департамента информационной политики Владимир Пригода, в Краснодарском крае больше всего волонтеров в стране – более трех тысяч. И они помогают обойти каждый дом, чтобы ни одна семья не осталась без телевещания.

К слову, чтобы переход на цифровое вещание не бил по карману, в продаже есть приставки по минимальной цене – их стоимость не превышает тысячу рублей. И, как подчеркнул заместитель министра Минкомсвязи РФ Алексей Волин, если кого-то убеждают, что их стоимость в несколько раз выше, – это мошенничество! Нужно быть внимательным и пуская в дом волонтеров: необходимо проверить их удостоверение или волонтерскую книжку, чтобы исключить факт обмана.

В Сочи переход на цифровое телевещание начался давно. Еще за год до Олимпиады, в 2013-м, на территории курорта были установлены первые 13 станций цифрового вещания. Уже тогда у многих горожан появилась возможность смотреть телеканалы в цифровом качестве.

Сейчас количество станций выросло до 29 (при этом на каждой станции установлено по 2 передатчика), и этого количества достаточно, чтобы покрыть всю территорию курорта, за исключением некоторых малых высокогорных сел.

Благодаря волонтерам, представителям ТОСов, домкомам многоквартирных домов с 21 марта 2019 года по сегодняшний день путем обхода проинформировано об отключении аналогового вещания 100 процентов населения Сочи. Это свыше 42 тысяч домовладений, включая 3,5 тысячи многоквартирных домов.

Для того чтобы еще раз напомнить о переходе на "цифру", после прекращения вещания на аналоговых частотах в течение недели будет транслироваться видеоролик с подробной информацией о переходе на цифровое телевещание.

Надо признать, что из-за сложности горного рельефа в Сочи есть населенные пункты, которые не входят в зону покрытия цифрового телевещания. Их перечень утвержден приказом Минкомсвязи РФ. В этих труднодоступных горных селах для просмотра телеканалов жителям требуется установка спутникового оборудования. Приобрести его можно у операторов спутникового телевидения по льготной цене. При этом просмотр 20-ти обязательных общедоступных каналов для данной категории граждан предоставляется без абонентской платы. Добавим, что 90 процентов населения данных сел уже имеют спутниковое или кабельное телевидение от оператора связи.

Кроме того, малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие право на назначение государственной социальной помощи, могут получить единовременную выплату в связи с переходом на цифровое ТВ. За помощью в настройке цифрового телевидения жители могут обратиться, позвонив по телефону Центра консультационной поддержки Краснодарского края:

8-800-250-72-07,

а также круглосуточной

федеральной горячей линии:

8-800-220-20-02. Подготовила Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]