КОЛЛЕКТИВНЫЙ КРЕАТИВ

В Литературно-мемориальном музее Н.Островского открылась выставка декоративно-прикладной композиции "Тайны сказочного леса" учащихся Детской школы искусств №2 Концепция вернисажа родилась в умах и душах педагогов отделения живописи больше года назад, и почти сразу учителя и вдохновленные ими воспитанники начали творить, а в каких-то случаях даже вытворять, придумывая невероятных обитателей сказочного мира!

Активными участниками творческого процесса были и родители учащихся. Для создания композиций художники использовали подручный и порой никому не нужный материал: глянцевые журналы, диски, картонные коробки, коряги и ветки, камни, а также органзу, тафту и разнообразные, в том числе золотые, нити для макраме. Итог коллективной работы оказался самобытным, креативным и профессионально смелым.

Перед посетителями выставки распахиваются двери в удивительный сказочный мир таинственного леса и подводного царства, которые населяют загадочные существа. Тут вам и гордый "Павлин-мавлин", и сшитый из джинсовой ткани детеныш Пегаса – "Пегасеныш", и мудрый филин "Соломон", и огненные "Жар-птицы", и русалка, прикорнувшая в морской пене.

К слову, длина русалки около полутора метров. Морская дива выполнена в технике папье-маше, а ее наряд расшит вручную. Интересна выставка и в плане использованных приемов: аппликация, живопись, бумажная пластика, макраме, лоскутное шитье. Самым юным участникам вернисажа едва исполнилось пять лет.

Авторы выставки уверены, чтобы познать тайну сказочного леса, необходимо впустить сказку в свое сердце и прочувствовать всей душой. А еще нужно довести работу до конца и обязательно оформить ее.

– Большое значение мы уделяли подаче материала, – рассказывает куратор выставки, преподаватель ДПИ Детской школы искусств №2 Анна Крюкова. – Для оформления паспорта к работе "Славница" у нас закончилась бумага, мы выбрали подходящую по цвету коробку, перевернули ее и увидели подходящий по смыслу текст. В итоге аналогичным способом были оформлены еще две работы: "Игнат Меценат" и "Спектр Инспектр". Творческий процесс интересен своей непредсказуемостью, а коллективный творческий процесс интересен вдвойне: ты погружаешься в мир другого человека, обмениваешься опытом, эмоциями, идеями. Такая синергия дает импульс к движению вперед. Многие наши ребята в ходе работы над выставкой открыли для себя новые техники, но главное – научились видеть и слышать друг друга, и это прекрасно.

Один из проектов вернисажа, нацеленный на раскрытие потенциала преемственности поколений, пластилиновый пазл "Древо рода" воспитанников группы ранней эстетики отделения живописи. Это 18 фрагментов, которые создавали 18 семей отдельно друг от друга, зная концепцию лишь в общих чертах.

– Идея этого пазла появилась на общем родительском собрании, – рассказывает автор проекта, преподаватель живописи Айгуль Виноградова. – Все начинается с зерен. Зерен добра и зла, светлого и темного, хорошего и плохого. И эти зерна закладываются в семье. Родители вместе с детьми лепили свою картину мира, свое "Древо рода", используя понравившиеся оттенки. А потом мы сложили пазл, тем самым показывая преемственность поколений и то, что, находясь в связке отец-мать-ребенок, мы можем лучше понимать и воспринимать друг друга, а значит, добиваться больших успехов. В этой работе было много любви и заинтересованности. И я желаю каждой семье сплоченности и возможности находить точки, которые объединяют и помогают стремиться к прекрасному.

Экспонаты, представленные на выставке "Тайны сказочного леса", нельзя просматривать мимоходом. Их нужно изучать внимательно, ведь каждая деталь здесь тщательно продумана и несет смысловую нагрузку. Расположение работ подчеркивает их индивидуальность и грани человеческого таланта. А дух коллективного творчества, нацеленный на достижение совершенства, кажется, так и витает в выставочных залах. Даже то, что поддержать своих товарищей приехали учащиеся музыкального отделения ДШИ № 2, говорит о трепетном отношении к проекту.

Многообразие использованных техник и разнообразие подручных материалов, нестандартный подход к оформлению, оригинальные названия работ отличают методику преподавания педагогов ДШИ №2. Вернисаж продлится до 15 июня. Интересно здесь будет всем: и детям, и взрослым. Идти на выставку авторы работ советуют не с ожиданием, а с вопросом: "Как я могу стать лучше"?

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]