ВЫСОТА СТРЕМЛЕНИЙ

1 июня в Зимнем театре состоится торжественный прием одаренных детей "Созвездие юных талантов". Церемония награждения ребят, ставших победителями в краевых, всероссийских

и международных конкурсах, соревнованиях и фестивалях, проводится в 24-й раз.

Среди 200 ребят, которым будут вручены дипломы юного гражданина Сочи, спортсмены, художники, вокалисты и ребята, победившие в интеллектуальных соревнованиях по различным предметам.

Одна из них – победитель регионального этапа и участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку, ученица 9 класса гимназии №1, воспитанница Центра творческого развития и гуманитарного образования Изабелла Григорян.

Первые четыре класса Изабелла училась в прогимназии №85, а затем родители подали документы в гимназию №1, где ровесники девочки на тот момент не только достаточно хорошо знали английский язык, но и со второго класса изучали французский. Чтобы быть зачисленной в пятый класс, Изабелле пришлось за месяц освоить программу по французскому, на которую у ее будущих одноклассников ушло три года. Педагоги гимназии, оценив усердие девочки, трудолюбие и желание учиться, приняли ее в школу.

Тот период был единственным, когда Изабелла брала индивидуальные занятия у репетитора. Мнение, что отличных результатов в обучении можно добиться только с помощью индивидуальных занятий, она считает заблуждением:

– Важно желание учиться, – уверенна Изабелла. – Оно или есть, или его нет. Любовь к французскому привили в школе, где я с самого начала добросовестно выполняла все задания, а Центр творческого развития – это стимул и огромная мотивация, это место, где в тебя всегда верят и помогают. Мне повезло учиться у замечательного педагога – Анжелики Галустовны Ампикян. Всегда ощущаю ее огромную поддержку.

Прошедший учебный год для девятиклассницы выдался сложным. Помимо подготовки к ОГЭ (основной государственный экзамен в школе после 9 класса), она приняла участие в олимпиаде по французскому языку. И если ранее в заключительном этапе всероссийской олимпиады принимали участие ученики 10-11 классов из Сочи, то впервые до этого тура дошла девятиклассница.

– Изабелла – большая умница, очень трудолюбивый и ответственный ребенок, – рассказывает заместитель директора ЦТРиГО, учитель французского Анжелика Ампикян. – Она достойно выступила на олимпиаде в Москве, особенно если учесть, что ее соперниками были дети старше на год-два. Изабелла очень открытая, с чувством собственного достоинства, добрая. Умеет обоснованно высказать свою точку зрения и все, чего она добивается, делает самостоятельно, благодаря своему старанию.

Такие упорство и тяга к знаниям у Изабеллы проявились еще в раннем детстве. Уже тогда ей хотелось знать как можно больше. Пока ровесницы просили у родителей купить новую куклу, она зачитывалась книгами: искала ответы на свои многочисленные вопросы.

До окончания школы еще два года, но девушка уже сейчас всерьез задумывается, в каком вузе хотела бы получить высшее образование. Но главное ее желание – это жить и работать во Франции. Если учесть трудолюбие Изабеллы, то сомнений, что она сможет дойти до своей цели, не возникает. В добрый путь! Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]