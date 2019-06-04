ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

Сочи широко и ярко отметил Международный день защиты детей 1 июня ждут все. Дети – чтобы вдоволь нагуляться, накататься на каруселях и наесться мороженого, как-никак профессиональный праздник! Взрослые – чтобы провести время с семьей или собраться большой, дружной компанией и отправиться веселиться вместе с ребятней, исполняя их самые заветные желания.

В парке "Ривьера" в этот день было полное ощущение, что на прогулку с детьми вышел весь город. Юные артисты (члены вокальных и хореографических коллективов) устроили настоящий концерт, ребятня могла бесплатно прокатиться на аттракционах, а артисты конного театра и дельфинария в очередной раз восхитили детей и взрослых своими выступлениями.

Здесь же, на аллеях, были организованы многочисленные мастер-классы. Особенно они заинтересовали ребят, которые кому угодно могут дать фору в усидчивости и терпении. Шутка ли – клеить, рисовать и лепить, когда вокруг такая праздничная суматоха!

– Мы приехали в "Ривьеру" из Дагомыса, – рассказывает Кристина Белоус, пока ее муж и 9-летний сын пытаются выиграть приз в тире. – Хоть и живем в Сочи, но, как и для многих местных жителей, выбраться в парк с детьми удается нечасто: каждодневные заботы, работа, школа, уроки. В этом году 1 июня так удачно выпало на субботу, что мы не раздумывая отправились гулять.

Кстати, в "Сочи Парке", который расположен в Олимпийском парке курорта, тоже зафиксирован рекорд: его посетили 13 тысяч гостей. Организаторы в честь Дня защиты детей открыли новые аттракционы и подготовили впечатляющую праздничную программу.

В этот день не обошлось и без торжественных слов, которые прозвучали в Зимнем театре, где в 24-й раз состоялся прием одаренных детей "Созвездие юных талантов". На торжественной церемонии 200 ребят получили дипломы юного гражданина Сочи и памятные подарки – статуэтки "Галактика".

В прошедшем учебном году в различных интеллектуальных конкурсах и конференциях приняли участие более 57 тысяч сочинских ребят. Более 21 тысячи юных сочинцев представляли родной город на международных, всероссийских, краевых творческих конкурсах и фестивалях. А спортивные школы курорта подготовили более 3 тысяч спортсменов массовых разрядов.

И у ребят в течение года было немало поводов для гордости: 750 детей стали победителями краевых конкурсов, 1673 – всероссийских и 876 – международных. Такие впечатляющие цифры говорят о том, что у нас растет замечательная смена. Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]