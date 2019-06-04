Бытовые доходы

Именно так называют содержимое контейнеров с отходами дежуранты у мусорок

Сейчас начинает светать в четыре утра, но несмотря на ранний час трое мужчин громко обсуждают свои проблемы:

– Знаешь, мне рассказали, что в этом доме, – показывает на 12-этажку, – продали квартиру. Значит, должны избавляться от старой мебели…

– Будем ждать, – отвечает мужчина пониже ростом.

Третий еще дремал. Мужчины одеты не как бомжи, неопрятно, быть может, но видно, что в их быту появляются мыло и шампунь. У всех троих тачки на колесиках, которые они крепко держат мускулистыми руками. Знакомятся неохотно.

– Меня зовут Аркадий. А это – Вова.

– А меня прошу не тревожить, – молвил третий. – Не люблю прессу.

Потом нам Аркадий шепотом расскажет, что в 80-х годах Горбачевым была объявлена война самогонщикам, и "коллега" пострадал от публикации в местной газете. О его винокурне в ярких красках рассказали местные журналисты, и он считает, что газета поспособствовала ужесточению наказания. Получил год условно со штрафом 300 рублей. Ярлык судимости пришлепнут на всю жизнь.

У мужчин в ручной клади уже было такое, что у нас вызвало интерес. Что? Оказывается, продукты! У Аркадия, Вовы и человека без имени (потом он признается, что его зовут Эдуард) оказалось по кусочку сыра, по батону колбасы и по три бутылки просроченного чешского пива. Гастрономия, конечно, тоже была просрочена, но, по словам мужчин, это все с удовольствием съедается. Богатые выбрасывают товар в той упаковке, в которой эту снедь и купили.

Рассматриваем добычу. Батюшки, санкционные продукты! Французский сыр, колбаса салями, произведенная в Испании. Все упаковано в пергаментную бумагу с надписями на английском языке. Наверное, кто-то из жильцов близлежащих домов побывал за границей и набрал столько съестного, что одолеть не удалось.

– На прошлой неделе мы нашли здесь пять батонов сырокопченки. Кстати, нашего сочинского мясокомбината, восемь пачек сливочного масла, четыре пачки маргарина. Поделили масло с маргарином и все это дома перетопили, получилась отличная смесь для зажарки, – говорит Аркадий.

– А из вещей что находите? – спрашиваем мы.

Аркадий неохотно делится впечатлениями:

– Вещей много выбрасывают, особенно детских, импортных, хороших. Неделю назад 18 мужских галстуков нашли. Были даже брендовые – Brioni, Bvlgari.

– Наверное, вам теперь галстуков на всю жизнь хватит, – пытаемся продолжить разговор. – Мы их никогда не носили, – отвечает за всех Эдуард. – Разве только когда фотографировались для паспорта и военного билета.

– А куда ж деваете добро?

– Носим на блошиный рынок. У нас там есть специальные закупщики, дешево дают, но все равно деньги, – отвечает Вова.

– А я прошу свою соседку по даче выставлять товар на Авито. Она сама и списывается с покупателями, и отправляет им товар. Нам обоим это выгодно, – щурясь от первых лучей солнца, враз подобрел Эдуард.

А вот потянулись и первые жильцы с мусором. После того как они опустили его в контейнер, как из-под земли выросла бомжиха.

– Светка, пошла вон, последний раз говорю, – как взъерошенный кот зашипел на нее Аркадий. Короли мусора рассказали, что Светка живет близ их "клондайка" уже полтора года и постоянно пытается утащить что-нибудь интересное. Например, вчера, рассказывают они, Светка прямо из-под носа унесла красивый пакет. Догнали. И не зря! В пакете оказалось восемь пачек итальянских макарон, три баночки печени трески, три упаковки крупы "Увелка".

Аркадий молвил:

– Странные люди. Просрочено всего на три-четыре месяца, а уже несут на свалку.

– Богатые потому что, – парирует ему Вова.

День вступает в свои права. Герои нашего репортажа под стать неким приемщикам, например, ателье, подходят к людям, несущим мусор, и забирают пакеты прямо из рук. Такой ненавязчивый сервис – с улыбкой, пусть и гнилых зубов, встретить клиента. Вся троица добреет, находится в предвкушении. Цель: предстоит перебирать пакеты, в которых много для них приятных сюрпризов.

Вова – самый образованный из всех, у него за плечами художественное училище, философствует, мол, это дело втягивающее, и если не переберешь чужие отходы – болеешь. А вдруг прозевал что-то важное, ценное?

Аркадий, Вова и Эдуард рассказали, что особенно большой улов продуктов был в пасхальные дни. Мукой снабдили и себя, и знакомых. Колбасы, куличей и бутылок молока разных производителей тоже было в достатке.

– А, знаете, молоко сейчас будет месяца два стоять на жаре, и ничего с ним не случится. Наверное, порошковое. Нам это выгодно, люди думают, что оно негодное, а мы кашу такую варим – за уши не оттянешь.

Мужчины рассказали о самых необычных находках в мусоре, от которого избавляются сочинцы. Зимой обнаружили восемь коробочек патефонных игл и сами удивлялись, это ж какие меломаны жили в эпоху патефонов! Много выбрасывают фотографий, открыток. Все это находит своих покупателей на интернет-сайтах и барахолках. Шутка ли: сегодня фотография на картоне XIX века, особенно если запечатлены казаки или военные, стоит от 500 рублей.

Много в бытовых отходах детских игрушек, сломанных интеллектуальных игр, комплектующих компьютеров. На первом месте, мышки, на втором – старые ноутбуки. Это все тоже находит своих покупателей. Мастерские по ремонту электроники охотно скупают этот товар. Аркадий говорит, что, бывает, находят и деньги.

– Мало, но находим. Самая большая купюра – тысяча.

– А вот я как-то нашел папку с бухгалтерскими документами. Посмотрел – свежие. Пошел по адресу фирмы. Нашел машу-растеряшу. Это главный бухгалтер по ошибке выбросила. Магарыч хороший получил. Теперь взгляд заточен на поиски документов, которые хозяину можно предложить выкупить.

Мы узнали, что места для сбора ТБО поделены и не между какими-нибудь там маргиналами, а между людьми, имеющими кров, свой дом и даже дачу, но которые привыкли искать источник дохода именно в этих местах. Конечно, особо облюбованы мусорки там, где живут обеспеченные люди. Это видно по самим фешенебельным домам, автомобилям, стоящим у подъездов, обустроенной территории и жителям, которые одеты во все брендовое.

Охоту, к счастью, мужчины ведут в основном тихо, не привлекая к себе внимания других. Они – как тень, что создают мусорные контейнеры в лучах проснувшегося июньского солнца. Татьяна КАЛИНЧЕНКО,

Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]