БЕЗ ТАБАКА ВОЗДУХ ПРОЗРАЧНЕЕ

Сочи вошел в тройку самых комфортных городов России для некурящих 31 мая во всем мире отмечался День без табака. К этой дате один из интернет-сервисов провел опрос пользователей социальных сетей, предложив определить самый комфортный для некурящих российский город. Сочи вошел в ТОП-3 наряду с Евпаторией и Ялтой.

В нашем городе еще за несколько лет до введения запрета на курение в общественных местах, который действует в России с 1 июня 2013 года, была создана хартия "Сочи, свободный от табака". Этот документ и многочисленные акции, проводимые на курорте, направлены на то, чтобы поменять отношение горожан и туристов к курению.

К работе с населением активно подключились и медики. Так, в Центре медицинской профилактики был открыт кабинет отказа от курения. Специалисты Центра до сих пор успешно проводят выездные акции, предлагая прохожим сделать тестирование дыхательной системы и проверить, насколько хорошо работает организм курильщика.

В городе, где настолько щепетильно относятся к тому, чтобы улицы, пляжи, скверы и парки были свободны от табачного дыма, не могли обойти стороной Всемирный день без табака и провели первые антитабачные игры No smoking fest.

Массовое костюмированное антитабачное шествие по улице Навагинской дало старт городской антитабачной акции, которая продолжилась на площади Флага программой с конкурсами, призами и розыгрышами от спортивных клубов и социальных партнеров.

Перед гостями и жителями курорта выступили воркаут-атлеты и брейкдансеры, прошли соревнования по жиму штанги и армрестлингу, мастер-классы по боксу и бразильскому капоэра, зумбе, румбе, квесты для семей.

Кстати, антитабачные игры прошли не только в центре курорта, но и во всех районах Сочи. Кроме этого, на всех площадках игр можно было проконсультироваться с врачом и узнать наиболее эффективный способ бросить курить.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]