ПО ПУТИ ВЕЛИКОГО ФОРВАРДА

Сочи дал миру немало легендарных спортивных имен. В футболе это – Слава Метревели, участник двух чемпионатов мира, обладатель кубка Европы, неоднократный чемпион СССР, кавалер ордена "Знак Почета" и ордена Чести; имя его занесено в Книгу памяти ФИФА.

Ежегодно в день рождения Славы Калистратовича на его малой родине, ныне в олимпийской столице, устраивается футбольный турнир с участием тех, кто выходил с ним на зеленое поле, наслаждался его игрой с трибуны или экрана телевизора. Так было и на этот раз. Но прежде чем команды вступили в борьбу, ветераны футбола, любители самой популярной игры возложили цветы к бронзовому бюсту прославленного нападающего, почтили его память у мемориальной доски, установленной на Центральном сочинском стадионе, носящем его имя.

И вот – заключительный матч турнира, главным судьей которого стал Лаврентий Пруидзе, а комиссаром – Николай Мельник – замечательные в прошлом футболисты, соратники Славы Метревели.

Соперники – команды "Коммунстрой" и "ТО №44" – хорошо знают друг друга, не раз встречались в решающих поединках различных турниров. Поэтому неудивительно, что игра получилась открытой, наступательной, результативной. Больше всего аплодисментов выпало на долю лучшего футболиста сочинской "Жемчужины" девяностых годов Гочи Гогричиани, который, как когда-то это филигранно проделывал Метревели, неудержимо рвался к чужим воротам по флангу, выдавал отличные передачи либо сам успешно завершал атаки партнеров. В результате команда "ТО №44" до перерыва обеспечила себе довольно значительное преимущество, забив три мяча.

Однако во втором тайме рисунок игры изменился. Коммунстроевцы переломили ее ход, организовав ряд стремительных комбинаций, в которых участвовали и защитники. Борьба шла уже на равных. Соперникам удалось провести по две результативные атаки. Теймураз Текаев, Каспар Кансузян, Шота Жгенти, Зураб Джанджгава, Николай Сангулия, Владимир Курбатских, Радэ Стефановски, Мераб Шерозия успевали и помогать в обороне своих ворот, и создавать опасные моменты у чужих. И все же достигнутое командой "ТО №44" в первом тайме преимущество сыграло решающую роль. Но главное, как справедливо заметил один из организаторов турнира, председатель совета ТОС "Гагаринский" Игорь Виноградский, это встреча старых друзей, свидетельствующая, что память о великом футболисте не тускнеет.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]