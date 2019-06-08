Не быть сторонним наблюдателем

На планерном совещании в мэрии обсудили насущные городские вопросы Расширенное планерное совещание состоялось в администрации Сочи. В его работе приняли участие главы административных районов и отраслевых департаментов, руководители предприятий жизнеобеспечения, представители правоохранительного блока и общественники. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачёв рассказал, что в общественном транспорте города скоро можно будет рассчитаться за поездку по карте "Пальма", цена по которой будет ниже установленного тарифа. Карта появится в продаже в ближайшее время.

Нововведение удобно не только пассажирам, но и самим перевозчикам. Безналичные платежи для предприятия – прозрачный доход, а значит, и возможность развития.

– Муниципальные маршруты Сочи обслуживают семь перевозчиков, шесть из них уже присоединились к программе "Пальма". Остался только "Транссервис-6". Я надеюсь, что в ближайшее время и этот перевозчик войдёт в эту систему, подписав договор с нашим оператором, – подчеркнул директор транспортного департамента Юрий Усачёв.

Еще весной мэр Сочи Анатолий Пахомов поставил перед перевозчиками задачу – к 1 июня обновить автопарк. Объём инвестиций по лизингу составил 1 миллиард 300 миллионов рублей, но завод-изготовитель не справился с объемами поставок, и к началу лета заменить подвижной состав на городских маршрутах общественного транспорта удалось лишь на 60 процентов.

Претензии у городского руководства появились и к работе МУП "Водоканал": три аварии на КНС за истекший месяц. Интенсивность ограничений водоснабжения для нарушителей экологического законодательства стала заметно ниже, многие обращения остаются без ответа.

– Есть вещи, которые себе простить нельзя. К сожалению, вы быстро научились быть функционерами, а нужно всегда оставаться неравнодушными людьми. Не ждите, что я у вас технадзор, – подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Недавний вечерний обход центральных улиц курорта расстроил градоначальника. Слишком много продавцов, ведущих незаконную торговлю, встретилось ему по пути: сладкой ватой, головоломками, и все это – без каких-либо разрешений.

– Я требую, чтобы каждый ответственный за улицы и набережные контролировал ситуацию вместе с ДНД, имел связь с полицией, которой необходимо немедленно реагировать. Чтобы добиться сегодняшнего облика Сочи, потрачено десять лет. Вмиг развалится наработанное при таком отношении, будет обидно. Мы никогда не наведем порядок, если те, кто этим должен заниматься, не реагируют. У каждого действия либо бездействия есть фамилия, имя и отчество. Необходима системная работа во взаимодействии при активном участии общественных структур по охране правопорядка, – распорядился мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Призвал градоначальник и разработать критерии оценки придомовых площадок летнего отдыха несовершеннолетних по программе "Площадки нашего двора". Главное – сколько детей посещали площадку, какая работа там проводилась.

Продолжается мониторинг земельных участков на предмет незаконного использования. Только в Адлерском районе обследовано 135 территорий, которые расположены вблизи пляжей. В результате на землях под ИЖС выявлены объекты торговли, общественного питания и услуг. Информация о нарушениях направлена в Управление Росреестра по Краснодарскому краю.

Районным властям также указано на необходимость привести в порядок набережную реки Мзымта, которая не видела ремонта продолжительное время. Ко Дню России будут отремонтированы пешеходный мост через реку и сама набережная. Анна МАРТЫНОВА, Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]