ПОЛЛИНОЗ: ЛЕЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО

Насморк, чихание, покраснение глаз, слезотечение, першение в горле… Пожалуй, это знакомая картина для аллергиков, страдающих поллинозом. Сезонный аллергический риноконъюнктивит – заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. Для нашего города, где практически круглый год цветут растения, поллиноз – картина распространенная.

– Причиной возникновения поллиноза является врожденный дефект иммунитета – атопия, – рассказывает врач аллерголог-иммунолог высшей категории Кожно-венерологического динспансера №2 Виолетта Алейникова. – Проявляется заболевание преимущественно после 9-10 лет при наличии контакта с пыльцой. В этом году к аллергологам диспансера с диагнозом "Поллиноз" обратились 283 человека. Большинство из них (89 %) – взрослые люди, и лишь остальные – дети старше 9 лет.

Кроме перечисленных в первых строках симптомов, поллиноз может также проявляться еще и в виде дерматита, усталости, раздражительности, кашля, приступов удушья, редко – кожных проявлений.

– Есть простые и эффективные правила, которые помогут справиться с поллинозом в период обострения, – продолжает Виолетта Борисовна. – Воздерживайтесь от прогулок по лесам и паркам, не открывайте окна и двери в квартире или офисе, после возвращения домой меняйте одежду, после стирки не сушите вещи на улице (балконе), ежедневно принимайте душ и проводите влажную уборку дома, проветривайте комнату ночью либо после дождя – в эти периоды концентрация пыльцы минимальна, по возможности выезжайте из региона на период цветения растений, пыльца которых вызывает аллергическую реакцию.

Заболевание очень часто путают с простудой, что порой затягивает обращение людей за профессиональной медицинской помощью на многие годы. В период ремиссии необходимо укреплять иммунитет: заниматься спортом, закаливанием, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, исключить фитотерапию, не употреблять продукты пчеловодства и ежегодно проходить лечение у аллерголога. По назначению врача аллерголога-иммунолога применяется противовоспалительная и гипосенсибилизирующая терапия на весь период цветения растений.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]