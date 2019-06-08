ДЕТСТВО – ЭТО СМЕХ И РАДОСТЬ

День защиты детей в этом году Лазаревский реабилитационный центр отметил 3 июня. Веселые клоуны Бим и Бом встречали каждого ребенка у ворот. Необычная зарядка, подвижные игры, занимательные конкурсы на площадке взбодрили ребят.

Празднично украшенный шарами и флажками зал зовет всех на квест-игру "Пиратские сокровища". Дети очень любят все загадочное, неизвестное, они любознательны от природы. Как загорелись глазенки, когда на старой пиратской карте нужно было найти место, где спрятан клад. Ребятам пришлось разгадывать загадки, вязать морские узлы, угадывать песни. Сокровища были найдены в пиратском сундуке. Ими оказались вкусные конфеты, но они были такие желанные, потому что достались непросто.

На площади – конкурс "Волшебные мелки". На асфальте все рисовали цветик-семицветик и улыбающееся солнышко.

Во второй половине дня театральная студия "Премьер" МКО "Центр развития молодежи" города Сочи приготовила для наших воспитанников спектакль "Бибигон" по сказкам К.И.Чуковского. Игра маленьких актеров покорила публику. Бурные овации были наградой за необычное чудесное выступление. Ребята из театральной студии не впервые на нашей сцене, и нам очень приятно такое сотрудничество.

Для гостей и родителей организовали выставку поделок и рисунков "Мир глазами детей", выполненных нашими воспитанниками.

Закончился праздник сладким угощением. По веселым лицам ребятишек видно, что все были довольны. Нет ничего на свете лучше, чем видеть счастливые лица детей и слышать детский смех – это значит, что праздник удался!

Л. ПТАШНИК, социальный педагог. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]