ПЕРВОКЛАШКИ-"РИСОВАШКИ"

В микрорайоне Гагаринский Центрального района Сочи, на Цветном бульваре, состоялся праздник детворы, посвященный официальному открытию детских площадок, которые будут работать здесь все три месяца летних каникул. Праздник получился и веселый, и занимательный. Самыми активными и многочисленными его участниками оказались первоклассники – те, для кого в сентябре начнется новая жизнь – школьная.

Организаторы, а их было несколько, подготовили увлекательную программу с расчетом на разнообразные детские привязанности и увлечения. Председатель общественной организации "Сибирское землячество" Раиса Кудрина позаботилась о выставке акварельных рисунков с видами города-курорта, представленных и первоклашками, и ребятами постарше. Эта же организация пригласила массовиков-затейников, самодеятельных артистов. При их поддержке прошел конкурс рисунков на асфальте, звучали стихотворения юных чтецов. Сувениры и музыкальную аппаратуру подготовил координатор партии "Единая Россия" Вадим Белоус, так что удалось провести увлекательный концерт с песнями и танцами, в котором участвовали уже все – и завтрашние школьники, и нынешние, и их бабушки, и мамы.

В завершение праздника не обошлось, конечно, без награждения особо отличившихся юных талантов специальными памятными призами. По вкусу пришелся всем и сладкий стол с конфетами, печеньем, фруктовым соком. Тут уже инициативу проявили представители совета территориального общественного самоуправления "Гагаринский" Игорь Виноградский и Шота Жгенти. За что им и остальным организаторам ребята и взрослые дружно прокричали: "Спа-си-бо!". Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]