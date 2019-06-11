БУДЕТ ЧИСТО!

Встречаем гостей. В Лазаревском районе работы по наведению санитарного порядка и благоустройству населенных пунктов идут в постоянном режиме. И не только в курортных поселках, расположенных в прибрежной полосе, но и в сельских округах, где туристический сезон постепенно набирает активные обороты.

В процессе участвуют все: районные и местные власти, профильные организации, общественники территориальных органов самоуправления, трудовые коллективы здравниц и предприятий, предприниматели, неравнодушные жители сел и аулов. Особое внимание уделяется пляжным зонам, объектам общественного питания и торговли, местам массового отдыха.

– В преддверии стартовавшего летнего курортного сезона была проведена большая работа по приведению объектов к единому архитектурному облику, благоустройству и наведению санитарного порядка, – рассказали "НС" в администрации района. – Регулярно осуществляется уборка общественных, частных и многоквартирных домов, пляжных и прилегающих территорий. Особенно в таких популярных у отдыхающих населенных пунктах, как Лазаревское, Лоо, Вардане, Головинка, Дагомыс.

В ходе субботников производится также покраска ограждений, фасадов зданий, торговых объектов, демонтаж несанкционированной наружной рекламы, убираются и вывозятся твёрдые бытовые отходы, производится покос травы, наводится порядок вдоль федеральной автодороги.

Благодаря совместным усилиям Лазаревское взморье становится чистым и уютным. Местные власти и органы общественного самоуправления обращаются к жителям с призывом активнее включаться в работу по наведению санитарного порядка на своих территориях.

– Все мы несем ответственность за место, где живем – свой дом, двор, улицу, весь город, – отметили также в администрации района. – Чистый курорт, радушно встречающий гостей, начинается с каждого из нас! Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]