ПРОФЕССИЯ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

День социального работника, который отмечается 8 июня, отпраздновали в Сочи В честь профессионального праздника глава города Анатолий Пахомов вручил знаки отличия и грамоты 50-и специалистам отрасли – сотрудникам органов соцзащиты населения, работникам Пенсионного фонда, фонда социального страхования, районных загсов и отделов соцразвития, Центра занятости населения и представителям социального блока муниципалитета. Церемония награждения состоялась в здании морского порта.

– Есть такая замечательная профессия – оказывать помощь, – отметил глава города Сочи Анатолий Пахомов. – В этой профессии люди с добрым сердцем, умеющие воспринимать чужую беду. Сочи признан одним из самых благоприятных городов для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, для людей пенсионного возраста. И во многом этому способствуют наши соцработники. Я горжусь, что у нас столько добрых людей.

Социальной работой в Сочи сегодня занимаются 25 тысяч человек по разным направлениям. Так, например, на территории города органами соцзащиты и муниципалитетом оказывается целый комплекс мер социальной поддержки. Это и ипотечное кредитование для многодетных семей, и ежемесячная дополнительная денежная выплата 16 отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета. В 2018 году такую выплату получили 13 тысяч человек. Общая сумма составила 38 миллионов рублей. Это ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, дети-сироты, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие.

В рамках мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Великой Победы, 152 ветерана прошли курс оздоровительной терапии в сочинских санаториях и пансионатах, 33-м ветеранам оказано содействие в ремонте жилых помещений. Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]