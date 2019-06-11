В гости пришли артисты

В Сочи лето представляет детям массу возможностей для отличного отдыха и времяпрепровождения: возможность загорать, купаться, ходить в турпоходы, ездить на интересные экскурсии! Для воспитанников Сочинского реабилитационного центра начало летней поры ознаменовалось мероприятиями, приуроченными ко Дню защиты детей: был проведён фестиваль "Волшебники Изумрудного города", в котором ярко проявили себя не только опытные артисты, но и дебютанты, ещё раз доказав, что они настоящие волшебники, создающие позитивное настроение. В последующие дни к детям пришли артисты оригинального жанра, аниматоры с массой забав и развлечений, в которых ни один ребёнок не остался в стороне. Позже воспитанники центра побывали на музыкальном спектакле "Чиполлино" и мастер-классе по изготовлению пирожных в гостинице "Парк Инн".

О.Н.Кононович, педагог-организатор. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]