ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ ПОДДЕРЖИТ

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества определил победителей в первом конкурсе 2019 года.

Заявки на получение президентских грантов подали более 8 тысяч некоммерческих организаций из 84 регионов страны, и только 1644 кандидата стали победителями. Среди счастливчиков, которые получат финансовую поддержку на развитие своей программы, сочинский проект "Адаптивное самбо", аналогов которому нет в России.

"Адаптивное самбо" – это система лечебной физкультуры, основанная на технике борьбы самбо, направленная на реабилитацию детей и взрослых с патологиями опорно-двигательного аппарата. Основную группу среди участников сочинского проекта составляют дети с ДЦП.

Разработчики ставят своей целью создание условий для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья на основе такого вида борьбы, как самбо.

Программа направлена как на физическую реабилитацию, так и на адаптацию к нормальной жизни в соответствии со своими физическими возможностями детей с ДЦП. Занятия проводятся на базе гимназий №6 и №9, где с ребятами занимаются профессиональные тренеры, прошедшие специальную подготовку в аккредитованных образовательных учреждениях.

Дана ШВЕДОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]