ШАГАЯ ЭКСКУРСИОННЫМИ ТРОПАМИ

Своему главному принципу – жить активно, интересно, творчески – Людмила Порфирьевна Лагерь не только твердо следует сама, но и настойчиво распространяет его на ближний круг – родственников, друзей, коллег. Педагог по образованию, она многие годы работает в Лазаревской районной библиотеке, занимается просветительской деятельностью – скучать некогда. Нет, как правило, и свободного времени – все посвящено давнему увлечению – краеведению, она – опытнейший экскурсовод с большим стажем.

– Шесть лет назад мы решили создать клуб, – рассказывает Людмила Лагерь. – Поначалу нас можно было на пальцах одной руки пересчитать. Постепенно из сугубо профессионального – на первых порах в него входили действующие экскурсоводы – он стал историко-краеведческим. Теперь нас много.

Клуб, получивший глубоко символичное название "Истоки", не только значительно расширил свои задачи, но и регулярно пополняется новыми членами. Сейчас в его составе уже почти два десятка человек – экскурсоводы, краеведы, педагоги, студенты. Объединенные общей идеей, они занимаются любимым делом основательно, чередуя теоретические занятия с практическими. К лету готовятся весь год, для них межсезонья не бывает.

– Мы не сторонники формального подхода в работе, – подчеркивает руководитель клуба. – Задача экскурсовода – не просто рассказать гостям Сочи об истории курорта, его достижениях и достопримечательностях, а сделать так, чтобы человек искренне полюбил его, захотел снова и снова приезжать сюда. Для этого нам нужно самим любить Сочи, знать его, восхищаться им. Изучая краеведческий материал только по книгам и путеводителям, добиться этого невозможно, поэтому мы часто выезжаем на туристические объекты и маршруты, детально изучаем их особенности, общаемся с местными жителями, ищем ярких, творческих, неординарных людей, познаем новое для себя.

Много путешествуя по городу, – особенно родному району, активисты клуба, а большинство из них – экскурсоводы сочинских фирм, внимательно вникают в каждый аспект: изучают вехи древнего исторического прошлого Причерноморья и богатейшие этнокультурные традиции местного населения, знакомятся с уникальной флорой и фауной региона, действующими рекреационными зонами, популярными объектами показа и достопримечательностями. Еще одна их цель – поиск новых туристических маршрутов и направлений, а интересных направлений на Лазаревском взморье хватает – Большой Кичмай, Солохаул, Тхагапш, Калеж, Хаджико, Шхафит, Мамедова Щель, Наджиго и другие.

За прошедшие годы в "Истоке" появилась добрая традиция: отмечать знаменательные даты и праздники вместе. Активисты клуба проводят литературные вечера, выставки, презентации, конференции, круглые столы, участвуют в культурно-познавательных акциях, проходящих в районной библиотеке, этнографическом музее, Центре национальных культур, сотрудничают и эффективно взаимодействуют с общественными организациями и Сочинским национальным парком. Постоянно расширяя целевую аудиторию, они приглашают в свой круг всех желающих, особенно талантливую творческую молодежь – и находят новых сторонников.

– Каждая такая встреча становится событием как для нас самих, так и для наших гостей, – считает Людмила Лагерь. – Мы делаем все, чтобы с нами было интересно, а время потрачено с пользой, поэтому стараемся по возможности максимально разнообразить программу мероприятий. Главный акцент, естественно, – на людей. Рассказываем о знаменитых земляках, без которых трудно представить наш район, знаковых событиях, происходящих в городе и крае. Мы – друзья, единомышленники, объединенные любовью к родному городу, и это – главное.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]