Адресный подход к каждому

Актуальные вопросы текущей недели обсудили на планерном совещании в администрации Сочи Планерное совещание в мэрии началось с анализа ситуации с пострадавшими в резонансном ДТП с участием двух экскурсионных автобусов. Напомним, в больницах города остаются 17 пострадавших в этой аварии. Среди тех, кто все еще находится в трех сочинских стационарах, есть местный житель, который сопровождал группу туристов в качестве экскурсовода. Другие пострадавшие прилетели на курорт из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Новосибирска, Челябинска, Кирова, Ульяновска.

Одна пациентка из Оренбургской области уже выписана и благополучно вернулась домой в Абдулино. Ей мэрия курорта помогла с трансфером в гостиницу и аэропорт, а также в приобретении специального корсета, который потребуется в реабилитационный период.

Остальным пациентам также оказывается всесторонняя помощь: замена авиа- и железнодорожных билетов, предоставление гостиницы для родственников в Сочи и Краснодаре, трансфер по факту выписки, приобретение необходимых медицинских средств реабилитации. Родители мальчика и девочки, находящихся в сочинском медицинском учреждении, обратились с просьбой обеспечить их детей путёвками в санаторий после выписки из стационара, чтобы продолжить отдых и лечение.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов встретился с пострадавшими в больницах, услышал о проблемах и пожеланиях.

– Угрозы жизни, к счастью, ни у кого нет, квалифицированная медицинская помощь оказывается круглосуточно. Мы договорились: если билеты невозвратные, туристическая компания возьмет расходы на себя и купит. Что же касается прерванного отдыха в связи с ДТП, то после того как выпишутся, люди по желанию могут отдохнуть полноценно, чтобы осадок от происшествия был минимальным. Они должны получить поддержку в полной мере, – поставил задачу градоначальник.

В связи с происшествием сотрудникам ДПС и департамента транспорта городской администрации совместно с прокуратурой, ФСБ и Ространснадзором будет усилен обязательный технический и медицинский контроль при выпуске автобусов туристических компаний на линию. Это будет мотивировать руководителей турфирм ответственно относиться к подвижному составу и особенно – к состоянию водителей.

От безопасности на дорогах плавно перешли к противопожарной. Внеплановая выездная проверка краевого отдела Госпожнадзора населенных пунктов, наиболее подверженных лесным пожарам, выявила нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Выясняется, что села Бестужевское, Верхне-Веселое, Верхнее Буу, Верхнениколаевское, Галицино, Казачий Брод, Каткова Щель, Лесное, Орел-Изумруд, Татьяновка не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения с нормативным расходом воды для наружного пожаротушения. Существующий мост через реку Чухукт в Катковой Щели не предназначен для проезда тяжелой техники, существующий брод при подъеме уровня воды также непригоден для проезда пожарного транспорта.

– Касаясь темы безопасности – мы проводим заседания АТК, делаем паспорта безопасности, а почему не выполняем ничего? Когда приезжаешь на место, выясняешь, что это все бутафория, – возмутился мэр Сочи Анатолий Пахомов. – Мы проводили сход граждан в Измайловке, там активный ТОС, тем не менее люди даже не знают о том, что меры начального пожаротушения должны приниматься добровольными пожарными дружинами, что у них должны быть водоемы, доски пожарной безопасности. Формальный подход нам не нужен, особенно в таких вещах, как безопасность. Глава сельского округа и его аппарат должны работать.

На этой неделе у муниципалитета большие претензии к работе Кубаньэнерго: на частной линии произошел порыв, линия не сдана в эксплуатацию. Люди весь день сидели без света, и никто не желал браться за ремонт.

– Я требую обеспечить меры надежного энергоснабжения в городе. Государство вложило огромные деньги в наш город, в том числе в кабельные сети. На всякий случай, 800 км кабеля заменили на новый. Чего он рвется – непонятно. Это тоже вопрос к Кубаньэнерго: как вы его эксплуатируете? Зададут вам вопрос из генеральной прокуратуры, почему вы подаете свою электроэнергию по кабелям, которые не обслуживает никто, – подчеркнул глава города.

Об организации летнего отдыха детей и подростков в Сочи доложила на планерке начальник управления по образованию и науке городской администрации Ольга Медведева.

– Лето – всегда зона особого внимания. Мы без раскачки вошли в летние каникулы, в первую неделю отработали 43 профильных лагеря, где до пяти тысяч детей. В 34-х лагерях труда и отдыха побывали 680 подростков. В основном это педагогические и волонтерские отряды, которые помогают с мелким ремонтом по школам и детским садам, – рассказала Ольга Медведева.

180 школьников побывали в многодневных походах, общий охват – более 400 человек за первую неделю каникул. Организована работа 147 вечерних площадок нашего двора. Депутаты и шефы подключились, каждая площадка имеет материально-техническую оснащенность. Аниматоры ставят спектакли, проводят соревнования по футболу и уличному баскетболу. В среднем каждую такую площадку посещают тридцать юных сочинцев.

Шла речь на планерке и о работе по пресечению нецелевого использования земельных участков. Это одно из самых распространенных нарушений порядка землепользования. В большинстве случаев оно выражается в использовании участков, предназначенных для ИЖС, для размещения коммерческих объектов. Это крайне выгодно экономически: налоговая ставка для ИЖС всего 0,05% , для коммерции эта ставка в 24 раза выше. Можно увеличить в разы сбор земельного налога, если привести все в соответствие.

Дорожной сети в центре города уже необходим ремонт. Эти улицы встанут в план на следующий год. В этом году необходимо провести ямочный ремонт и сделать хорошую разметку. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]