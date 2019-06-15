БЫСТРЫХ СЕКУНД, ПЛОВЦЫ!

В Сочи на базе ДЮСШ №2 стартовал XII Краевой турнир по плаванию на призы заслуженного мастера спорта СССР, бронзового призера Олимпийских игр в Мехико 1968 года Владимира Немшилова. Соревнования, собравшие более 400 юных спортсменов из 8 городов Краснодарского края, продлятся до 16 июня. Открыл турнир глава города Анатолий Пахомов, пожелавший пловцам побед и новых рекордов:

– Любой спортивный турнир – это мотивация для начинающих спортсменов, – уверен Анатолий Николаевич. – У нас работают 144 площадки нашего двора, мы проводим много соревнований различного уровня, начиная от городских и краевых турниров, заканчивая международными. И это мотивирует детей заниматься спортом, достигать побед. И, кроме того, важна занятость подрастающего поколения. Наши дети не предоставлены сами себе, улице, они заняты спортом, культурой и другими увлечениями.

Турнир по плаванию на призы легендарного сочинского спортсмена Владимира Немшилова в Сочи проходит в 12-й раз. Как признался сам Владимир Константинович, приезжая на соревнования он чувствует волнение и ответственность как перед стартом:

– Плавание – это единственный вид спорта, в котором задействованы все группы мышц, сердце, развивается дыхание, – подчеркнул зампредседателя по спортивной этике Олимпийского комитета России Владимир Немшилов. – Мы живем в приморском городе, все дети летом стремятся на море, и уметь плавать просто необходимо. На обучение в спортшколу детей принимают с 3-летнего возраста. Что касается самих соревнований, то я всегда отслеживаю спортивную судьбу сочинских ребят. Тем, кто переезжает в Москву, чтобы повышать свое мастерство, помогают там.

Высокий уровень тренерского состава ДЮСШ №2 отмечают и местные спортсмены, и те, кто недавно переехал на курорт. Так, Николь Щанкина вместе с семьей в Сочи переехала из Белгорода год назад. Плаванием занимается с 8 лет, и сейчас у нее стаж пловца три года. Помимо того, что девочке нравится этот вид спорта, она демонстрирует неплохие успехи – борется за третий взрослый разряд.

– У Николь очень хороший тренер – Антон Александрович Романенко, – рассказывает мама девочки Виктория. – Сейчас дочь занимается четыре раза в неделю, со следующего учебного года количество тренировок увеличится до шести. Я вижу, что ей нравится, у нее есть успехи, и очень этому рада.

Кстати, детско-юношеская спортивная школа №2, имеющая в своей базе два бассейна, готовится к очередной реконструкции. В прошлом году капитальный ремонт прошел в бассейне, расположенном на улице Поярко, а уже в ближайшее время строители начинают работы на спортивной базе на улице Юных Ленинцев. Это значит, что 800 пловцов (именно столько ребят занимаются плаванием в спортшколе) смогут тренироваться в современном бассейне.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]