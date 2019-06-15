"ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ" – НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

В Сочи уже четвертый год подряд проводился конкурс для детей с ОВЗ и детей-инвалидов "Золотое сердце" среди образовательных организаций города. В этом году он был посвящен Году театра и празднованию юбилея А.С. Пушкина. Цель конкурса – развитие творческих способностей, социализация детей через вовлечение в массовые городские мероприятия и культурную жизнь страны.

Всего на конкурс было представлено 130 работ из 40 образовательных организаций города Сочи.

Лазаревский реабилитационный центр принимал участие в этом году впервые. В номинации "Художественное творчество" Муратом Тешевым (14 лет) был изготовлен макет плаката театральной афиши "Сказка о рыбаке и рыбке", руководитель – социальный педагог Н.Карташева. В номинации "Декоративно-прикладное творчество" Артуром Нахапетяном (14 лет) была выполнена объемная золотая рыбка на гребне волны из бросового и природного материала. Он стал призером в этой номинации, руководитель – методист А. Басова.

В номинации "Литературное творчество" был представлен видеоролик с записью инсценировки "Сказка о золотой рыбке" А.С. Пушкина. В театральной постановке принимали участие Артур Палазян (12 лет) в роли деда и Полина Сосновикова (9 лет) в роли золотой рыбки. Ребята впервые пробовали работать в кадре, на камеру. Приходилось снимать много дублей, как в настоящем фильме. Маленькие артисты стали лучше понимать жизнь и атмосферу театрального закулисья. Поставленные режиссером А.Сторожевых задачи актеры не только выполнили, но и внесли в свои персонажи характерную изюминку. Полина и Артур стали призерами в номинации "Литературное творчество" и награждены дипломами управления по образованию и науке администрации города Сочи.

Для детей очень важны от нас, взрослых, поддержка и одобрение любых творческих, пусть и минимальных, успехов. Необходимо помогать развивать индивидуальность ребенка в условиях совместной деятельности.

А участие в подобных конкурсах вдохновляет детей на новые творческие начинания.

Л.ПТАШНИК,социальный педагог. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]