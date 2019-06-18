НАШ ДОКТОР САША

Многие годы для жителей горных селений Калеж и Лыготх сельская медицина неразрывно ассоциировалась с фельдшером Александром Лутом, которого аульчане не просто безгранично уважали, но и искренне считали по-настоящему своим – близким и родным человеком.

Даже сегодня, когда Александр Григорьевич по возрасту и состоянию здоровья отошел от дел, они, как и прежде, по давней привычке с благодарностью поздравляют его с Днем медицинского работника, а в его лице – всех сотрудников социально значимой отрасли.

Сельский доктор из шахтерской глубинки. В судьбе Александра Григорьевича Лута курортный Сочи и столица горняцкого края – Донецк – давно стали самыми родными точками на географической карте. При всей их пространственной отдаленности друг от друга для него эти два города все же равно приближены и одинаково дороги сердцу. В донбасской глубинке он родился, вырос, стал молодым, талантливым специалистом-медиком. Здесь, в Лазаревском районе, прошла большая часть его жизни. В личном плане Лут явно не прогадал – край субтропиков и буйной кавказкой природы, радушных и гостеприимных людей, на которых ему везло, стал второй родиной – тут его дом, семья, дети. Да и в профессиональном, признается Александр Григорьевич, жаловаться грешно – работа любима, интересна, приносила истинное моральное удовлетворение. Опыт работы в медицине у него огромный – почти полвека.

Все эти годы доктор Лут или просто Саша, как по-свойски уважительно звали его местные жители, тихо-мирно трудился заведующим фельдшерско-акушерским пунктом в ауле Калеж, обслуживающим и соседнее селение Лыготх. Здесь все стало для него близким, понятным, дорогим – сколько поколений местной детворы выросло на его глазах, скольким людям удалось помочь, сколько троп и дорог вдоль и поперек пешком исхожено! Тут он каждого знает по имени, может свободно вывести родословную местных семей – от старших представителей до самой молодой поросли, только делающей первые шаги на этой земле. Жители селений, привыкшие к тому, что их надежный доктор был всегда рядом, твердо считали его неотъемлемой и, безусловно, значимой частью собственной жизни. Убери хотя бы одну составляющую – и гармония привычного уклада их существования потеряла свою привычную красоту и первозданность.

– В первое время, приняв своего рода эстафету от предшественника Нагомиза Сизо, многие годы проработавшего здесь, мне казалось, что я попал в совершенно другой мир, – рассказал во время нашей первой встречи, состоявшейся несколько лет назад, Александр Григорьевич. – Здесь все было иначе: непривычная атмосфера сельского бытия, более спокойная и неторопливая, особый менталитет и образ жизни людей, традиции и обычаи местного населения. Теперь уже, конечно, трудно представить себя и свою судьбу без всего этого.

Начинал доктор Лут практически с нуля. Старый деревянный домик, многие годы служивший фельдшерским пунктом, остался в прошлом. Несколько лет назад в ауле было построено новое здание ФАПа.

Рабочий день сельского врача следует по давно заведенному распорядку: утром – два часа прием пациентов, затем обход больных – кому-то укол сделать, консультацию дать, профилактикой тех или иных заболеваний заняться, а зачастую просто выслушать, что-то посоветовать, по-житейски поддержать. Машины у фельдшера в те годы не было, поэтому независимо от прихотей природы и всякого рода магнитных аномалий надежда только на самого себя, вернее сказать, на свои ноги – возраст поджимает, но кряхтеть и роптать некогда. И так изо дня в день.

…Суббота. На часах – ровно восемь утра. Доктор Лут неторопливо, привычными движениями открывает дверь родного ФАПа.

– Сейчас бабушка Фатмет придет, – говорит он и тщательно моет руки. Не успевает накинуть медицинский халат – восьмидесятилетняя соседка уже на пороге. Каждое утро по пути в магазин женщина обязательно заходила к нему – давление измерить, о самочувствии рассказать, последние местные новости поведать.

– Это наш незаменимый золотой человек, – искренне говорит о фельдшере старушка. – Всегда добрый, улыбающийся, внимательный, знающий. И слушать умеет.

Данное обстоятельство, считающееся в народе настоящим талантом, – немаловажная составляющая профессионального опыта сельского медика, основной контингент пациентов которого составляют дети, молодые мамы и пенсионеры. Для них живое участие и доброе слово врача – целительнее любого лекарства.

– Вот уже несколько лет Александр Григорьевич, к величайшему сожалению, тяжело болеет, поэтому был вынужден оставить любимую работу, – рассказал корреспонденту "НС" председатель совета ТОС аула Калеж Сальбий Гербо. – Нам его очень не хватает. В свое время доктор Лут сделал очень много для сохранения ФАПа и строительства здесь нового здания медпункта. Это не просто опытный и квалифицированный специалист, он сразу нашел общий язык с местными жителями, пользовался глубоким доверием сельчан, стал для нас всех по-настоящему своим человеком. Он знал каждого – от новорожденных до глубоких стариков – по именам, держал в уме особенности их здоровья, диагнозы, медицинские назначения, не считаясь с личным временем отзывался на любую просьбу о помощи. Не так часто, согласитесь, бывает, чтобы к врачу, тем более приехавшему издалека, люди относились с подобным безграничным уважением, как к родному. Спасибо тебе, доктор Саша! Мира, добра и здоровья! Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]