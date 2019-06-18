Сочинский совет ветеранов в минувшую субботу дал старт городскому проекту "Гимн человеку труда". Его цель – отдать дань уважения и благодарности сочинцам. Тем, кто самоотверженно работал, строил городскую инфраструктуру, растил хлеб, учил и воспитывал детей, защищал родные рубежи и верно служил своему народу.

Героем торжества стал Алексей Горбунов – председатель городского совета ветеранов, советник главы города, идейный вдохновитель проекта. В бытность депутатом Законодательного Собрания края Алексей Горбунов работал заместителем председателя комитета по вопросам туризма и курортного дела на постоянной основе. При его настойчивости – и это пока единственный случай в правоприменительной практике – отменено через Верховный суд постановление Правительства РФ об изъятии 44 тысяч гектаров особо охраняемых земель из зоны сочинского заказника. Он принимал активное участие в разработке закона "О туристической деятельности", развитии социальной инфраструктуры Сочи, инициировал обращение ЗСК о создании природоохранной прокуратуры.

За свою трудовую и общественную деятельность Алесей Васильевич орденами и медалями, почетными грамотами, благодарственными письмами России, Краснодарского края, Сочи, четырьмя медалями Республики Абхазия, медалью и почетной грамотой литературного объединения "Литературная Россия". Его имя занесено в Книгу почета города Сочи. Юбилейная дата трудовой деятельности – 55 лет – совпала с днем рождения.

– Хотелось поблагодарить вас за проект "Гимн человеку труда", в котором вы весь. Вы вспомнили о тех людях, которые строили город Сочи, сделали его таким, что он смог претендовать, выиграть и провести Олимпиаду. Нам есть о ком говорить, кого вспомнить. Люди труда составляют золотой фонд нашего города, и вы тоже относитесь к нему. Всем дальнейшим поколениям легче делать что-то новое, когда есть опора на предыдущие достижения, – подчеркнул на торжественном заседании городского совета ветеранов в Городском Собрании Сочи председатель ГСС Виктор Филонов. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]