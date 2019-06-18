ПЯТЬ ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ В СОЧИ

Курортное лето набирает обороты: солнце припекает, морская вода теплеет, в прогулочных зонах появились точки с мороженым, вареной кукурузой, прохладительными напитками. Заметно увеличилось количество туристов. Отличить их от местных жителей не сложно: загар бледнее, походка вальяжнее, в глазах восторг и изумление.

Все-таки для сочинцев и пальмы – не экзотика, и море всегда под боком, и свежие фрукты-ягоды на столе практически круглый год. Не хватает местным изюминки, а вот отдыхающие, приезжая на курорт, едят "изюм" полными ложками. Корреспондент газеты "Новости Сочи" прошелся по улицам курорта и послушал, ради чего туристы приезжают в Сочи.

Ингрид похожа на диснеевскую Русалочку: огненные пряди волос небрежно спадают на лоб, на шее – чокер, в крафтовом пакете – букет роз. Гостья из Арзамаса прилетела в Сочи на пару дней для участия в бьюти-семинаре и по окончании лекций решила прогуляться по приморской набережной.

– В Сочи я бываю минимум два раза в год – когда чувствую, что идеи иссякли, – рассказывает девушка. – Здесь ультрасовременные направления сочетаются с традиционным южным укладом жизни. Буйство красок, фактур, темпераментов. В Сочи нужно ехать за энергетикой.

У жительницы Уфы Людмилы своя история приезда в Сочи. Женщина вместе с годовалой дочкой Евой прилетела на курорт за солнцем и уверяет, что ей несказанно повезло. В последний момент удалось купить горящую путевку на 8 дней и 7 ночей всего за 11 тысяч рублей. И это летом! Чем не счастливый случай?

– Обычно отдыхаем в Анапе или в Геленджике, а тут такой подарок судьбы. Сочи – это космос! Я была здесь ребенком, лет 30 назад. Смутно помню "Ривьеру", морпорт, "Дендрарий" и башню, кажется, Ахун. Хочу освежить воспоминания, ну и, конечно, расширить экскурсионную программу. В планах побывать в Олимпийском парке и на Красной Поляне. На мой взгляд, в Сочи нужно ехать за солнцем и яркими эмоциями!

А вот еще один диалог, услышанный в одном из кафе парка "Ривьера".

– Марина, ну какое море? Мы только приехали. Сейчас разместимся, осмотримся, сходим в магазин за продуктами, а утром – на пляж. Я сейчас по гугл-карте посмотрю, где этот адрес, а ты пока коктейль допивай, – дама в соломенной шляпке нервно тычет в экран смартфона и вздыхает.

Интересуюсь, не нужна ли помощь. Выясняется, что женщина ищет дом № 2 по улице Виноградной, они сняли номер за 4 тысячи рублей в сутки, а администратор не отвечает. Говорю, что без проблем провожу, тем более что это рядом. Гостья расплывается в улыбке:

– Здорово, а то я совсем растерялась. Мы из Перми, пару часов как с поезда. Такси решили не брать, нам сказали, что от вокзала за полчаса дойти можно.

Пока шли, я узнала, что мы, сочинцы, живем в раю. Воздух здесь чище, деревья зеленее, а розы – ароматнее.

– Мы с дочкой в Сочи впервые, и ей, конечно, на море хочется, – рассказывает Оксана Трифанова. – А я со школьной скамьи помню, как учитель по биологии Раиса Федоровна говорила: "Будете в Сочи – сходите в парк "Дендрарий". Это настоящее царство природы". Так что в "Дендрарий" мы точно пойдем, ну и на море, конечно.

Наталья и Давид Зорины (на снимке в центре) из Якутии приехали в Сочи на Всероссийский конкурс исследовательских проектов дошкольников и младших школьников "Я – исследователь", который проходил в конце мая в оздоровительном комплексе "Дагомыс". Курорт настолько поразил жителей крайнего Севера, что мать и сын не раздумывая остались еще на пару недель.

– Когда мы 25 мая вылетали из Мирного (Алмазная столица России – прим. ред.), шел снег, – рассказывает Наталья. – В общей сложности с пересадками в Якутске и в Москве мы были в пути 22 часа и прилетели в лето. Теперь понимаем, почему так популярен Сочи. У вас пальмы растут на улицах! Мы такое только по телевизору видели.

– Когда шли под парусами, мы впервые увидели дельфинов. Они плыли рядом с нашей яхтой, это было круто! – вступает в разговор Давид. – А также здесь очень вкусно кормят. Мидии в белом соусе – пальчики оближешь, и хачапури-лодочка, и котлета по-киевски. У нас в Якутии таких блюд нет. А еще нам с мамой понравились шелковица и мушмула, мы срывали их прямо с дерева.

Анна Гурикова из Краснодара уже четыре года активно занимается бегом. С тех пор как спорт вошел в ее жизнь, девушка стала чаще бывать в Сочи. Приезжает обычно в качестве участника различных марафонов и спортивных мероприятий и остается еще на недельку.

– Люблю ранним утром пробежаться вдоль берега моря, а летом еще и искупаться после! Заряд бодрости обеспечен на весь день. Нравится, что мэрия курорта уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни, проводит различные мероприятия, развивает экологический туризм, пешие городские маршруты. За этим направлением, я уверена, – будущее. В современном мире заниматься спортом не только полезно для здоровья, но и модно. А молодежь стремится быть модной.

Так что у каждого туриста, который приезжает в Сочи, есть для этого свои причины. Одни едут вдоволь наплаваться в море, другие – насладиться солнцем и южным колоритом, третьи – увидеть дельфинов и подзарядиться энергетикой вечного драйва, четвертые прокачать себя в спорте, а кто-то наоборот хочет освежить воспоминания детства, пройтись по знакомым и одновременно таким неизвестным улочкам. И каждый верит в то, что Сочи не подведет и ожидания обязательно оправдаются. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]