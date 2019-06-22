ПЛАТЬЕ НА ВЫПУСК

У каждого человека в жизни бывают знаковые события, когда необходимо выглядеть на все 100: свадьбы, юбилеи, корпоративы, званые ужины, выпускные балы. Как правило, готовиться к торжеству начинают заранее, уделяя пристальное внимание внешнему виду. И если джентльмену достаточно приобрести достойный костюм, то барышням, помимо наряда, необходимо продумать и прическу, и макияж, и аксессуары. Кто-то штурмует магазины в поисках эксклюзивного туалета, а кто-то обращается к портным, экономя, как показывает практика, время, нервы и, нередко, сбережения. Профессия портного была в почете во все времена, актуальна она и сегодня, а имена мастериц зачастую передаются из уст в уста. И такое сарафанное радио – лучшая реклама.

В Дагомысе Лауру Доеву знают как специалиста высокого уровня по индивидуальному пошиву нарядов для выхода в свет. Очередь к ней занимают за полгода до дня икс, а на примерки приезжают со всех уголков Большого Сочи. Пошивом одежды Лаура занимается без малого 28 лет. Начинала трудовой путь в Осетии, сегодня наряжает сочинских модниц, а также разрабатывает дизайн и шьет сценические костюмы для Сочинского училища искусств, творческих коллективов и студий дагомысского дома культуры, местных детских садов и гимназий.

В ее портфолио сотни вечерних, бальных и концертных платьев, а также костюмы для торжеств в национальном стиле. Работу над одним из нарядов – платьем невесты для осетинской свадьбы – Лаура до сих пор вспоминает с улыбкой, хотя много воды утекло с тех пор.

– Это был богатый наряд – 8 метров ткани, 12 000 страз, бусы, бисер, канитель. Я шила его полгода и почти месяц вручную расшивала, а невеста взяла и похудела на 20 килограммов! Представляете? – смеясь рассказывает Лаура. – Пришлось срочно включать фантазию и не спать несколько ночей. В итоге все были довольны, а невеста счастлива. Шить я любила с детства. Помню, на ручной машинке шила кукол и наряды для них, а в 8 классе произошел и вовсе курьезный случай. Классный руководитель попросила сшить флаг для первомайской демонстрации. Выдала отрез кумачовой материи, и мы с подружкой пошли творить. А подружка мечтала о ярко-красной рубашке. Мы в шутку накинули отрез на плечи, и оказалось, что этот цвет ей очень идет. Уж не помню, как мы смогли объяснить учителю, почему флаг не получился, но на демонстрации подружка шла впереди колонны в красной рубашке.

Нынешняя молодежь, по словам Лауры, прагматична. Если выпускница не идет на городской бал, где согласно дресс-коду обязательно платье в пол, многие выбирают длину миди или до щиколотки. Одни приходят с готовой картинкой, другие только с мыслями об эксклюзивном наряде. И вот тут начинается создание образа, где важна каждая деталь:

– Ориентируясь на фигуру, подбираем фасон, цвет, ткань. С одной заказчицей мы четыре раза все меняли пока не нашли идеальный вариант, – рассказывает Лаура. – Несмотря на кажущийся ассортимент в магазинах, выбор не так велик. В масс-маркете вы не найдете качественной одежды, в бутиках класса люкс – цены неоправданно высоки. Так что если вы хотите удивить и при этом сохранить сбережения, лучший выход – сшить одежду. А для людей с нестандартной фигурой – это вообще идеальное решение. Одежда, сшитая по вашим меркам, точно сядет как нужно.

В среднем за коктейльное платье, сшитое по заказу, придется выложить от 5 до 6 тысяч рублей, вечернее обойдется в разы дороже. Ткани Лаура приобретает в интернет-магазинах. Как правило, из Пятигорска, Новосибирска и Турции.

Самая удобная для сочинского лета ткань – это, конечно, хлопок. Но вечерние и бальные наряды чаще всего шьют из атласа, бархата, фатина и популярной в последнее время ткани барби, которая отлично драпируется и, что важно, не мнется. Над вечерним платьем из этой ткани Лаура работает в настоящее время, а шьет она его для выпускницы гимназии № 76 Карины Кдлян. Как призналась пришедшая на примерку девушка, для выпускного вечера у нее подготовлено два наряда. В небесно-голубом платье в пол девушка пойдет на городской бал в "Фестивальный", а на вручение аттестата и для школьной вечеринки Карина решила сшить жемчужное платье миди с запахом.

– Сначала хотела взять платье в прокат, многие подруги так сделали, – рассказывает выпускница, – но в салонах моего размера не оказалось, все было велико. Спасибо знакомым, подсказали телефон Лауры. Я уже люблю это платье и уверена, что надену его еще не раз.

Согласитесь, такой отзыв – не только лучшая похвала мастеру, но и неоспоримое доказательство профессионализма. Ведь одежда должна выполнять не только утилитарную функцию, но и приносить эстетическое удовольствие хозяину. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]