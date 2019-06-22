ДОРОГАМИ ВОЙНЫ, ДОРОГАМИ СПОРТА

Кто-то помнит его как руководителя сочинского спортивного общества "Труд". Кто-то – как первого директора Центрального стадиона, ныне носящего имя Славы Метревели. Уверен, что многие местные, да и не только, любители спорта со стажем уже догадались, что речь идет о Льве Александровиче САРКИСОВЕ. С ним решались серьезные вопросы, к нему тянулись за советом. Все – тренеры, футболисты, судьи, журналисты… Одним он помогал разместиться в гостинице, других провожал, третьих встречал. Но это как бы между делом, а прежде всего он был начальником Управления спортивных сооружений Сочи. И еще депутатом городского Совета. Успевал также, будучи арбитром всесоюзной категории, судить матчи чемпионата страны времен Рудольфа Атамаляна и Джемала Силагадзе.

В любом деле, говорил он, главное – организованность, дисциплина и самоконтроль. В школах и вузах этому в полном объеме не учат. Только жизнь. Что же понимал Саркисов под определением "жизнь"? Наверное, это детство в родном Армавире, первый школьный учитель физкультуры Леопольд Вирник, открывший ему увлекательный мир спорта, команда "Юный динамовец", в которой полусредний нападающий Лёва Саркисов сделал первые шаги в футболе под руководством тренера Абрама Дангулова.

Однако лучшим и самым серьезным уроком стала Великая Отечественная война. Ее дорогами, которым не страшна бомбежка любая, он прошел с первого до победного дня, окончив после школы Орджоникидзевское военно-пехотное училище НКВД. Уже в неполные девятнадцать лет лейтенант Саркисов стал командиром разведроты. Разведка – это даже не передовая, которая всегда полна неожиданностей. Разведка – это передовая передовой. Невозможно сосчитать, сколько километров он прополз по-пластунски под огнем противника со своими разведчиками. Сколько переплыл рек с "языками" на спине. Сколько километров прошагал в ночи по лесным зарослям и болотам. Сколько раз смотрел в глаза смерти. Подтверждение тому – три пулевых отметины, непослушная правая рука.

Старший лейтенант Саркисов, помощник начальника штаба бригады по разведке прославленной 62-й армии Василия Чуйкова, воевал в Сталинграде. Однажды с товарищем шел на наблюдательный пункт и вдруг обнаружил, что там фашисты. Решение было принято мгновенно: врага забросали гранатами и стали отходить. Противник открыл по разведчикам огонь, с наших позиций последовал ответный. Тогда Саркисова тяжело ранило.

Из госпиталя – снова на фронт. Снова ночная разведка, форсирование рек, походы в тыл врага, "языки"… Под Калачом разведгруппа Саркисова получила вместе с саперами задание взорвать понтонный мост, соединявший небольшой остров на Дону с расположением фашистских войск. Мост взорвать удалось. Но враг открыл ураганный огонь по лодке, и, казалось, спастись не удастся никому. Лодка затонула. Каким чудом Саркисов доплыл до нашего берега, он не помнил. Но когда обессиленный лежал в камышовых зарослях и глядел в бездонное небо, вспомнил Армавир, реку Кубань, на которой пропадал целыми днями, где научился плавать, нырять, управлять лодкой. Следующей же ночью с группой разведчиков Саркисов отправился за "языком".

Под Орлом он был ранен в правую руку. По заключению врачей она уже не должна была сгибаться. Доктора не знали, какой силой воли обладал двадцатидвухлетний капитан Саркисов. Незадолго до ранения он вместе с теми, кто особо отличился в боях на Курской дуге, был в Кремле, где "всесоюзный староста" Михаил Иванович Калинин вручил ему орден Боевого Красного Знамени. Тогда капитан дал себе клятву воевать до тех пор, пока на советской земле не останется ни одного фашиста. И вот ранение. Нет, свою клятву он обязан сдержать…

Кусочек резины клал на ладонь больной руки, а здоровой рукой, едва не теряя сознание от боли, сжимал непослушные пальцы. Они слушались плохо, но Саркисов был настойчив. И пришел день, когда уже без помощи здоровой руки он мог сжимать резину правой. Правда, рука в локте сгибалась неважно. Он схитрил на врачебной комиссии, отказался от пенсии.

И снова – фронт. Наступление на Киев, на Житомир. Под Житомиром Саркисов получил приказ выявить огневые точки противника для обеспечения танкового прохода в районе села Макарова. Такую разведку можно было провести только боем. В распоряжение Саркисова были переданы несколько танков и легких орудий. Фашисты раскрыли себя, и их огневые позиции были помечены на картах. Саркисов отдал приказ отходить. В этот момент снаряд угодил в бронемашину, где находился капитан. Многие бойцы потом утверждали, что видели, как погиб Саркисов. Но он выжил и на этот раз, несмотря на тяжелое ранение в голову.

Успешное лечение – и опять передовая. И снова – дорожка фронтовая. Ровно, Дубно…

После войны Лев Саркисов служил в Киевском военном округе в должности заместителя командира батальона. Попутно играл в футбол. Здесь впервые взял судейский свисток, и при забавных обстоятельствах. Играли команды двух армейских частей. Неопытный судья явно не справлялся с обязанностями, и присутствовавший на стадионе генерал приказал "судью заменить". Саркисов, можно сказать, попался на глаза, и ему было приказано продолжить встречу.

А в Сочи Лев Александрович приехал по рекомендации Госкомитета по спорту. Ветераны футбола помнят, с каким старанием он не только руководил, но и играл в футбол на легендарном стадионе возле Ривьерского виадука. Хотя правая рука по-прежнему сгибалась плохо.

– Саркисов был человеком исключительно ответственным, – вспоминает заслуженный тренер России Пётр Вальков. – Был бережливым и добрым хозяйственником. Центральный стадион много раз становился победителем смотров-конкурсов спортивных сооружений России и СССР, получал солидные премии. Так, директор обувал и одевал воспитанников ДЮСШ города, командировал спортсменов на внегородские соревнования. Например, на традиционный турнир легкоатлетов в Брянск отправлял целый вагон – 46 человек.

Его авторитет, как среди спортсменов, так и среди тренеров, был высочайшим. Поэтому, когда в начале шестидесятых годов титаническими усилиями, в том числе рядовых горожан, был сооружен Центральный стадион, руководителям Госкомитета по спорту и местным властям не пришлось долго думать над тем, кому поручить руководство этой спортивной ареной. Тем более что в период строительства Лев Александрович был внештатным консультантом. Напомним, что возведение стадиона шло "хозспособом", с участием горожан во время субботников, на отчисления местных предприятий. Было, чего греха таить, множество недоделок, поэтому Саркисову, после того как разрезали символическую ленточку, пришлось вместе с подчиненными еще немало потрудиться.

– Вообще, – замечал бывший заведующий стадионом, замечательный футбольный арбитр Сергей Мясоедов, – стадион с самого начала ломился от зрителей и хорошо пополнял городской бюджет. Уже через три года средства, затраченные на сооружение арены, были возвращены в городскую казну.

В качестве признания заслуг Саркисова в развитии отечественного спорта было предоставление ему права посетить чемпионат мира по футболу 1970 года в Мексике. К сожалению, старые фронтовые раны вскоре подорвали его здоровье, и этот великий энтузиаст сравнительно рано ушел из жизни…

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]