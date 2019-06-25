Пусть этот день не повторится никогда

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли в Сочи Двадцать второго июня ровно в четыре утра участники патриотической акции "Свеча памяти" возложили цветы к Вечному огню мемориала в Завокзальном микрорайоне Сочи. Ежегодно в день и час, когда началась Великая Отечественная война, курсанты военно-патриотических клубов, активисты управления молодежной политики и просто неравнодушные к истории страны сочинцы несут к мемориальному комплексу, где покоятся бойцы Красной армии, погибшие от ран в госпиталях курорта, поминальные свечи, траурные венки и живые цветы, читают стихи и поют песни.

Траурные митинги, церемонии возложения венков к воинским захоронениям и памятникам павших защитников Родины прошли во всех районах города. Венки и цветы к Вечному огню мемориала возложили глава города Анатолий Пахомов, председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, командиры воинских частей и подразделений, казаки, ветераны и молодежь. В почетном карауле у стен мемориала застыли участники военно-патриотических клубов Сочи. Героя России, ветерана Великой Отечественной войны Павла Сюткина известие о начале войны застало в Тюмени. Он сдавал выпускные экзамены в школе, готовился учиться дальше, часть документов уже была отправлена в Свердловский горный институт. Был записан матросом Обь-Енисейской экспедиции – пять судов надо было провести по сибирским рекам из Обской губы в Енисейский бассейн. Стоя на вахте, готовился к последнему экзамену. 21 июня отшвартовались от причала в Тюмени, а наутро пришла скорбная весть: война! Так жизнь разделилась на до и после.

– Этот день настолько трагичен для народа всего мира, что не думать и забыть о нем и сейчас, когда прошло много лет, было бы преступлением, – подчеркнул Павел Сюткин. – Кто не знает своей истории, для того нет будущего. Подрастающее поколение видит это, сохраняет в своих душах капельку патриотизма и понимание того, что война – это кровь, горе и слезы, и главное – чтобы она не повторилась.

Священники Сочинской и Туапсинской епархии Русской православной церкви организовали поминальный колокольный звон во время проведения Всекубанской минуты молчания.

В этот же день Сочи присоединился ко Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти". Со всех воинских захоронений Большого Сочи собрали по горсти земли в солдатские кисеты, которые с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов. Их установят в историко-мемориальном комплексе строящегося Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Москве. В церемонии примут участие Глава города Сочи Анатолий Пахомов, ветераны ВОВ, военного комиссариата города Сочи, представители казачества. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]