МОРСКИЕ РАССКАЗЫ

То, что все живое произошло из воды, подтверждает летний курортный сезон в Сочи. Люди устремились к морю. Грузинские события подогрели интерес к главному курорту страны. Намедни сочинские власти заявили, что готовы принять свыше 4 миллионов отдыхающих. По прибывшим в город в субботу и воскресенье мы изучали географию не только родной страны, но и СНГ, а также Европы и Азии.

Наши корреспонденты побывали на главных пляжах Центрального, Адлерского и Хостинского районов. Встречи с людьми разного возраста, разных предпочтений на отдыхе помогли разобраться, сбываются ли ожидания гостей курорта от пребывания у моря. Мария и Виктор – жители Смоленска. На пляж "Ривьера" приехали второй раз. Говорят, все нравится. В период акклиматизации успели воспользоваться услугами местного медпункта. Здесь Виктору быстро скорректировали артериальное давление, дали рекомендации, как правильно загорать.

– За два дня мы хотели, как Олег Попов, собрать себе в сумку все солнечные лучи. Но обгорели, теперь будем принимать солнечные ванны дозированно. Мы отдыхаем неорганизованно. Снимаем комнату у бабушки, но не лишены комфорта: еда, развлечения – все по полной. Дороговаты рестораны, но обходимся столовой и самостоятельным приготовлением пищи. В магазинах цены аналогичны смоленским.

На центральном пляже застали спасателя Валеру, который готовился к открытию пляжа. А открываются все они с 8.00 и работают до 20.00. В это время здесь есть и спасатели, и медицина, и весь спектр услуг. Власти города рекомендуют не принимать морские ванны поздно вечером и рано утром. В свое время Анатолий Пахомов развернул борьбу с пьянством на морском берегу. Люди под градусом – потенциальные жертвы морской стихии. Вечером патрулируют набережную казаки, сотрудники ППС.

– Работы много? – спрашиваем.

– Да. Приходится часто делать замечания тем, кто пренебрегает правилами поведения на воде. Кто не следит за маленькими детьми, заплывает в непредназначенные для купания места, использует надувные матрасы. Иногда болит горло кричать в мегафон. У меня есть все средства для помощи: веревки, спасательные круги, хорошо бы они не понадобились. Валера улыбнулся, и на фоне его загорелой кожи зубы выглядели белоснежными. Живет он в Москве, а на лето выбирается работать спасателем, потому что имеет все допуски и соответствующие сертификаты.

В Хосте также пляжи выглядят опрятно. Увидели новую краску раздевалки, перила. Пляж снабжен деревянными трапами, которые ведут к самой кромке моря. Обновлен пляжный инвентарь, шезлонги, зонтики, навесы из текстиля. За удобства деньги берут не зря.

Валентина из Ханты-Мансийска приезжает в Хосту пятый раз подряд и отдыха в другом месте не представляет:

– Здесь хороший берег, много развлечений, безопасно.

Валентина рассказала, что два дня назад забыла в одном кафе кошелек с наличностью, картами и документами. Пребывая в шоке, пришла спросить о пропаже. Сотрудники кафе с улыбкой вернули кошелек. Все было на месте. Она восхищена. В Сочи живут самые честные люди!

– А чем вы разочарованы на отдыхе? – спрашиваем.

– Я не разочарована, а очарована! Морем, лесом, горами...

Сегодня на улицах Сочи, пляжах десятки туристических агентов, которые предлагают отдых на любой вкус и кошелек. Хит лета – незабываемая встреча с дельфинами в открытом море. Нужно заметить, что сегодня их можно увидеть очень часто. Даже купаясь в море, курортники наблюдают, как дельфины подплывают совсем близко и выпрыгивают из воды, как бы заигрывая с людьми. Организаторы этой экскурсии на все сто уверены, что дельфины попадут в поле зрения и восхитят своим азартом клиентов.

Морская рыбалка тоже привлекает отдыхающих. Причем организаторы предлагают дегустацию улова прямо на борту судна. Снасти для ловли предоставляют. Дайвинг, полет с парашютом, конные прогулки, джип-тур на Аибгу, преодоление экстрим-маршрута в Солохаул на военной технике, на БТРе... Сегодня спектр развлекательной индустрии настолько расширился, что удивляет не только россиян, но и жителей дальнего зарубежья.

Господин Хи живет в Китае. Приехал отдохнуть в Сочи, потому что здесь побывали его сослуживцы. И то, что они рассказывали, подтверждается на сто процентов. Он восхищен русским гостеприимством, а также мороженым... Посредством пантомимы он показал, что съедает горы лакомства, а Черное море для него – верх блаженства. Изображая это, он закрыл глаза и замер.

Часто мы начинаем ценить то, что имеем, когда получим мнение от других. А до этого проходим мимо и морщим нос.

На пляжах Имеретинского курорта встретили говорящих и на английском, и на немецком, и на языке, который присутствует на африканском континенте. Жительница ФРГ Урсула Кампф ездит в Сочи четыре года. На ломаном русском она пояснила, что влюбилась в этот город с Олимпиады и изменить ему у нее нет сил.

– Купаюсь, – она похлопала как крыльями руками по туловищу, – долго, – потом сделала указательным пальцем круг по дайверским часам. Оказалось, что спутник Урсулы занимается дайвингом и вчера сфотографировал огромного ската. Урсула дала адрес, где они ведут интернет-дневник отдыха в Сочи.

Набережная Имеретинской низменности поражает своей бесконечностью. Это современный пляж. Здесь нет волнорезов, пирсов, удобная планировка прибрежной территории. Мы узнали, что в крупных отелях до августа практически нет мест. Забронированы и VIP-бунгало, расположенные на первой береговой линии от моря.

Уборщик Саша нам поведал, что в июле здесь будет отдыхать известный олигарх. Предварительно он приезжал осмотреть апартаменты, где будет проводить отпуск. Говорят, он удостоил своим вниманием “Кинотавр”.

Мы увидели необычные услуги, которые оказываются отдыхающим. Например, СПА-процедура, при которой ноги-руки погружаются в аквариум. Рыбки поедают ороговевшие ткани и выполняют своеобразный пилинг. Расширен спектр услуг массажистов, после сеанса которых гарантированно выйдешь молодым. Все специалисты имеют медобразование и сертификаты – контролирующие органы следят за этим строго.

Когда на пляже бывает уж совсем скучно, молодая пара Олег и Нина из Новосибирска открывают на своих смартфонах онлайн-табло сочинского аэропорта. Ребята следят за взлетами и посадками воздушных судов: этот взлетевший лайнер держит курс на Москву, а этот, который готовится к посадке, – везет пассажиров из Санкт-Петербурга. Молодые люди устроили своеобразную игру на соответствие времени прилетов и вылетов.

– Знаете, это такая романтика – наблюдать за самолетами. Еще и поэтому нам нравится Сочи. Оказывается, и гул авиалайнеров можно расценить как благо...

А Саша и Ангелина приехали из Самары. В Сочи первый раз и восхищены олимпийскими объектами.

– Гуляем часами, любуемся планировкой Олимпийского парка, там, где расположены "Русские сезоны". Единственно, хотели бы больше тени, но понимаем, что деревья растут не очень быстро. Два дня назад жали руку Анатолию Пахомову, фотографировались с мэром олимпийской столицы-2014. Никогда не думали, что власти ходят по пляжам и выясняют, всем ли довольны отдыхающие. Поразила простота общения. Наверное, в этом и кроется успех, что большой начальник не отсиживается в кабинете.

Пляжные истории завершились, когда народ стал массово располагаться на берегу. Пляж постепенно наполнялся смехом детей, гулом разговоров, ласкающий слух шум прибоя старался вклиниться в это многоголосье.

Татьяна КАЛИНЧЕНКО, Ирина АЛМАЗОВА, Сергей ЛИСИЦЫН

(наши спецкоры).

"Ривьера" – Имеретинский курорт. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]