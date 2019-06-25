Инклюзивный мастер-класс

Учебно-тренировочные сборы для смены пловцов с синдромом Дауна прошли в гостиничном комплексе "Гранд Отель Поляна" в Сочи. Смена организована благотворительным фондом "Победим вместе". Мастер-класс для участников сбора провел четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почётный член Международного олимпийского комитета Александр Попов.

Чемпион лично пообщался с каждым из 13 особенных пловцов от 11 до 23 лет. Ребята получили не только автограф на память и личную мотивацию от легендарного спортсмена, но и приглашение на Международные детские игры, которые пройдут в Казани.

– В рамках Кубка в этом году мы хотим впервые в России попробовать нестандартный формат соревнований: совместить заплывы обычных пловцов и ребят с особенностями развития и провести смешанную эстафету, – отметил Александр Попов. – Первая инклюзивная эстафета с обычными пловцами состоялась в рамках мастер-класса в Сочи.

В круглом столе с участием Александра Попова приняли участие заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Волынский, заместитель начальника управления социальной политики администрации Сочи Ильгам Асланов, президент АНО "Инклюзия Сочи" Ольга Москатова и другие представители социальных учреждений города. Темой обсуждения стали инклюзивные спортивные проекты в России и развитие специализированной спортивной инфраструктуры в Сочи.

Участники встречи разработали формат интеграции соревнований для пловцов с синдромом Дауна в общие соревнования по плаванию "Кубок Александра Попова", обсудили вопрос реализации программы строительства спортивных комплексов с условиями для детей с особенностями развития. В заключение было принято решение проанализировать возможности региона в данном направлении и рассмотреть варианты реализации соответствующих проектов.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]